Transporte Urbano de Guasave no ve beneficio con el incremento de 50 centavos

Guasave, Sinaloa.- El dirigente de la Alianza de Transporte Urbano de Guasave reconoció que aunque a partir de ayer ya aplicaron un aumento de 50 centavos a la tarifa del pasaje, la realidad es que ese ajuste no beneficia al gremio como ellos quisieran.

Ricardo López Soto comentó que la confirmación del aumento se les hizo el pasado viernes, por lo que ahora el costo del pasaje es 10 pesos desde ayer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Destacó que no era su intención el golpear la economía de los ciudadanos, pero que el aumento de 50 centavos es insuficiente para ellos, ya que el año pasado no hubo incremento y los costos operativos de una unidad son muy altos y no van acorde con estos 50 centavos.

“Es insuficiente para nosotros, pero lamentablemente sabemos que la situación económica de todos, y los usuarios son también personas de recursos bajos, sabemos que es difícil, pero es un aumento insuficiente, eso es un hecho”, manifestó.

Comentó que se supone que el segundo bimestre de cada año se realiza una revisión de la tarifa, lo cual se pospuso debido a la pandemia.

“Contábamos con dos años sin aumentar la tarifa del costo del pasaje y ahora salen con esto, cuando esperábamos como mínimo que subiera un peso”, declaró.

Expresó que no es la primera vez que pasan el año sin aumentar la tarifa, pues en otros periodos ya habían batallado algo con el gobierno, que los dejaba sin actualizar la tarifa de pasaje.

Insistió en que esperaban un incremento de un peso debido al año con el que no contaron con un aumento.

De igual manera, el líder del transporte urbano en el municipio aclaró que por el momento aceptarán los 50 centavos, pero que el próximo año realizarán los trámites para meter solicitud con tiempo en lo que al aumento de tarifa se refiere.

Leer más: La vida cotidiana en pleno brote rebrote de Covid-19 en Sinaloa

Aseveró que los primeros días de aumento en la tarifa es normal que la gente que acostumbra a trasladarse en el transporte público se queje o diga algo, pero que no han tenido ningún problema grave al momento.

López Soto señaló que el último incremento que tuvieron había sido también de 50 centavos, y la reacción de la población fue aceptable.

El titular de la Alianza de Transporte Urbano en Guasave comentó que están conscientes de que tienen más de 15 meses sin estudiantes y el no mover la tarifa de estudiantes es una ofensa para ellos, ya que es muy baja, la cual es de 3.50, no es ni el 50 por ciento de la tarifa original. “Aún no tenemos estudiantes, pero la tarifa sigue igual para ellos, lo cual es una ofensa porque es demasiado baja”, resaltó.

Leer más: Muere joven de 20 años, sin comorbilidades, por Covid-19 en Sinaloa

Consideró que la tarifa justa para los estudiantes debería ser de un 50 por ciento. Señaló que la pandemia les pegó demasiado fuerte, ya que la situación económica de ellos ha sido muy crítica debido a que trabajan con el 40 por ciento de la flota total de unidades, solo para cumplir con la obligación de prestar el servicio a los usuarios.

Aseguró que ya empezaban a ver un repunte de usuarios, pero ya con este aumento de contagios del Covid-19, temen el que cierren negocios y no puedan seguir trabajando.

Juez de Control da otro revés a denuncia de la síndica procuradora contra alcalde de Ahome

Síguenos en