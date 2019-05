Transportes cargados de maíz toman vías alternas

Guasave, Sinaloa.- Los transportistas de carga han iniciado ya el acarreo de cosechas de maíz tomando como rutas alternas los laterales del canal 27 y 23 para evitar transitar por el bulevar Juan S. Millán, lo cual los mantiene con incertidumbre ante el riesgo de volcaduras que hay por la inestabilidad de esos terrenos.

Marco Antonio Ramírez Castro, secretario general de la Alianza de Trans-porte de Carga de la CTM, señaló que previamente el tema ha sido revisado por ellos como Alianza, el gobierno del estado a través de la Dirección de Vialidad, el Módulo de Riego Guasave y Obras Públicas del Ayuntamiento.

“Ya el gerente Fidel Leyva autorizó que recorten el uso de agua y que haya menos humedad para que haya menos inestabilidad”, expuso.

Ahorita iniciamos con la desviación al canal 27 o canal 23, por el que gusten los productores, y hay de parte nuestra y de la autoridad una supervisión permanente porque no queremos que pase lo que ha pasado.”

El representante de los transportistas señaló que aún con toda la experiencia de los choferes si un canal no está revestido con pavimento hidráulico va tener inestabilidad en el terreno, baches, va ablandar.

En este tema también tiene mucho que ver el uso de agua que tenga el Módulo Guasave, que a decir del representante del Módulo de Riego Guasave es mucho menor en comparación con el año pasado las siembras de primavera-verano que hay en esa zona.

“Vamos a estar muy pendientes del tema, la verdad es que nos hemos metido todos, el Ayuntamiento, el módulo, todos hemos puesto un granito de arena pero es un tema en que debemos estar encima porque entre más haya trillas más aforo vehicular va haber y más se puede suscitar la inestabilidad del terreno.

Sergio Iván Zavala León, delegado de Vialidad y Transportes en el municipio, informó que para evitar que las unidades pesadas circulen por el bulevar Millán, la Dirección de Tránsito Municipal mantiene un punto de supervisión en la calle 100 para que los carros cargados con cosecha de maíz del presente ciclo circulen por la 100 y el canal 27 o canal 23 que sale a Guayparime.

“Ambos están en posibilidad de ser utilizados como alternativa para no circular por el ‘Juan Millán’”, dijo.

Deben de hacerlo, no hemos tenido casos pero alguno que no lo acate será sancionado porque no deben de circular por esa vía, hay que cuidarla.”