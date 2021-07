Tras rebrote de Covid-19, analizarán hoy cierre de antros y bares en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante el alarmante rebrote de contagios de Covid-19 que se han dado en los últimos días en el municipio de Guasave, se analiza la posibilidad de cerrar de nuevo antros y bares para evitar aglomeraciones, es por ello que este día se reunirán los consejos de salud para tomar una decisión al respecto, declaró Sergio García Montoya.

El director de Salud Municipal reconoció que debido a que los guasavenses se relajaron, ya que muchas personas hacían fiestas y reuniones, además los bares estaban hasta el tope de gente los fines de semana, han sido factor en todo esto.

Señaló que pensaron que podían bajar la guardia, porque las personas que estaban más propensas a contagiarse ya se encontraban inmunizadas.

Prevención

Informó que se realizará esta reunión con los consejos de Salud para buscar una estrategia con el fin de mitigar los contagios y prevenir una tercera oleada de infectados, por lo cual se propuso cerrar todos los lugares donde se aglomeren las personas.

Expresó que esperan que no se dé una tercera ola de Covid-19, ya que hasta ayer se tenían registrados un total de 65 casos activos, lo cual es alarmante, ya que se encuentran por encima de lo que normalmente se manejaba en los reportes.

Esto es producto de que las personas que no están vacunadas aún, están haciendo vida normal y no se están cuidando”, lamentó el funcionario.

Solicitó a los guasavenses que no salgan de sus casas a menos que realmente sea necesario, como salir a surtir la despensa, y para las personas que aún no les indican el trabajar des-de su casa, hacer uso de todos los protocolos sanitarios, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, caretas y respetar la sana distancia.

Agregó que se les recomienda evitar los lugares con aglomeraciones, esto con la finalidad de evitar más contagios.

Inconsciencia

García Montoya reveló que la gente que aún no se ha vacunado es la que está causando más problemas, pues a pesar de que ya haya iniciado la inmunización para la población de 40 a 49 años, no han respetado las indicaciones del sector de salud, por lo que esperan que a partir del 10 de octubre por lo menos tenga su primera dosis la población de 18 años para evitar más fallas.

“Pedirle la gente que se cuide, que apliquen las medidas, como son: no hacer reuniones, tratar de no salir de casa todavía, y los que tienen que trabajar que vayan con todos los cuidados; no asistir a los lugares donde haya mucha gente y las personas que vayan a tener una fiesta que la piensen un poco más”, detalló el director de Salud Municipal.

