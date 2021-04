Tras revés del Teesin, Aurelia Leal impugnará ante Tribunal de la Federación

Guasave.- Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolviera en contra de la alcaldesa de Guasave con licencia, Aurelia Leal López, tras haber impugnado la lista de diputados plurinominales de Morena, aseguró que las cosas no acaban aquí, pues solo espera la notificación oficial para interponer el recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral de la Federación en la ciudad de Guadalajara, donde asegura que las cosas serán distintas.

"Derivado de la noticia, de la cual me entero la noche de hoy, en relación al fallo dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, donde dicho órgano de resolución de controversias viene resolviendo en contra de mi impugnación por el cambio que hizo Morena en la lista de diputaciones plurinominales, en la que la suscrita ocupaba el primer lugar; quiero primeramente manifestar, que el referido fallo me fue notificado a través de un medio comunicación que en sus funciones de actuario, viene haciendo pública la resolución sin que formalmente haya sido notificada por el Tribunal, tal cual también me fue notificada en su momento la decisión del partido político sobre la sustitución de mi candidatura a diputada por la vía plurinominal; generando nuevamente violencia política en mi persona", resaltó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aurelia Leal López, alcaldesa de Guasave. DEBATE/ Vicente Guerrero

Leer más: Usuarios de Juan José Ríos, Sinaloa, exigen les reconecten el agua

Sin embargo, asegura que esperará la notificación oficial por parte del Teesin para estar en condiciones de ejercer su derecho a inconformare en contra de la resolución ante la instancia correspondiente.

"Estamos seguros de que el derecho nos asiste, vamos a comparecer ante las instancias que corresponda, en la búsqueda de la justicia. Somos personas que estamos acostumbradas a la lucha, tenemos más de 30 años en esto y sabemos cómo se conquistan los derechos. Confiamos en las instituciones de impartición de justicia de nuestro país, estamos seguros que el derecho nos asiste y lo vamos a ejercer", destacó Leal López.

Tortuga busca desovar en Guasave, pero turistas la asustan

Agradeció a todos los que la han apoyado de una u otra forma, porque la conocen y saben que es una persona que no cesa en la búsqueda de la justicia, y que tiene claro que solo está vencido el que ha dejado de luchar, ya que eso todavía no termina, "y queda Aurelia Leal para rato".