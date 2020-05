Tres comunidades de Guasave hacen juegos de voleibol pese a pandemia

Guasave, Sinaloa.- La inconsciencia sigue reinando entre los habitantes de algunas comunidades, reconoció Miguel Ángel Martínez Catana. Y es que el director de la Policía Municipal detalló que en las últimas semanas las denuncias por reuniones, pero particularmente por aglomeraciones en redes de volibol han estado a tope.

Zonas reincidentes

Tamazula, Boca del Río y La Uva son sitios hasta los que en más de una ocasión han tenido que dirigirse los elementos policiales tras recibir denuncias por gente concentrada en redes de volibol.

“La verdad es que son zonas reincidentes en las que hemos tenido las mismas denuncias de gente jugando volibol, por desgracia no quieren hacer caso, y ya lo hemos dicho no hay un policía para detener a cada ciudadano que no hace caso, eso no es posible, queda muchas veces a criterio de cada quien y pues lo malo es que hay mucha inconsciencia”, lamentó el teniente coronel retirado.

Sin detenciones

El funcionario municipal detalló que pese a las denuncias reiteradas no han tenido detenciones, ya que cuando ven llegar a los elementos policiales la muchedumbre se dispersa.

“Se van corriendo, dejan todo tirado, de hecho las redes de volibol nos las traemos a la corporación y obviamente no las reclaman, decimos, si las quieren de regreso pues que vayan por ellas, pero pues comprenderá que nunca las recogen, luego consiguen otra y siguen desobedientemente sus prácticas.”

Reportes sobre fiestas durante cuarentena en Guasave

Martínez Catana sostuvo que también han tenido que intervenir para dispersar algunas fiestas.

“Es que como le digo es algo muy lamentable, es mucha la ciudadanía que a estas alturas todavía no quieren ver la gravedad del asunto, por desgracia solo lo entienden cuando son las víctimas o cuando tienen a algún familiar que ha enfermado de este virus. Mientras no pasa esto la gente se niega a hacer caso y le resta importancia a las medidas de prevención.”

Agregó que la instrucción de la alcaldesa es actuar en estos casos para disuadir las reuniones, cuidando las formas y siendo respetuosos de la gente que se encuentra en estos puntos. Reconoció que el riesgo que llevan los agentes al hacer su trabajo también es alto.

