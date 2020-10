Tres municipios de Sinaloa podrían salir de la alerta de género

Guasave, Sinaloa.- En el estado de Sinaloa se tienen elementos para que quizá tres de los cinco municipios salgan de la alerta de violencia de género tras la evaluación que se hará en noviembre por parte del Conavim, informó Laura González Bon.

La directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres explicó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el que lleva los balances de la alerta y que en noviembre harán una evaluación de lo que se ha hecho como parte de un informe que hace cada año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si bien, dijo, la alerta de violencia de género la firma el estado como acertada es a los municipios a quien toca esas mesas y esas acciones y se buscará platicar con la alcaldesa porque se ha constatado que si tienen trabajo pero no lo tienen sistematizado.

Osea han hecho acciones favorables que podrían llevar a quitar la alerta pero tenemos que seguir en el esquema que nos marca Conavim”, indicó.

“La comisión va mandar estos formatos y todos estuvieron dispuestos para sentarnos, establecer las mesas e ir recopilando las acciones que han hecho que son muy positivas pero ir sistematizando porque con lo que nos pude la alerta y a lo mejor no ha sido entendido del todo es que se establezcan políticas públicas precisamente de protección a las mujeres, porque no es solo que hayamos bajado los niveles de feminicidios, no, ellos nos dicen ¿qué política pública se ha aplicado?”.

Laura González Bon, directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres. El Debate

Ante eso tienen que establecerlo en esos parámetros para situarse como ya están dos municipios en el país en salir de la alerta de violencia de género que es uno en Tijuana y otro en Guanajuato, mencionó.

Yo tengo confianza de que pudieran ser tres de los cinco, hasta que no me siente con ellos les puedo decir (cuáles son) pero yo hasta ahorita que he visto yo creo que en esos tres por los trabajos son con los que he hablado”, expresó.

En esta situación refirió que no solo se toma en cuenta el bajo número de casos de feminicidio sino que haya una política que esté asentada y que sea ley en el municipio.