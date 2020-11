Tribunal Municipal declara improcedente el emplazamiento a huelga del Stashag en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ayer se le notificó por parte del Tribunal Municipal sobre la improcedencia del emplazamiento a huelga que habían hecho los trabajadores sindicalizados.

"Aquí sí que no lo hicieron por medio de su secretario general y por su representación si no que los trabajadores comparecieron ante el tribunal solicitando el emplazamiento, pero nosotros basamos la defensa por ilegalidad y al fin de cuentas pues ayer nos notificaron que se declaró ilegal el emplazamiento

Peticiones

Villicaña Torres detalló que dentro de las cosas que solicitaban los trabajadores se encuentra un aumento del 20 por ciento de aumento de sueldo, 20 nuevas bases sindicales, 45 mil pesos para apoyo a la celebración del día del trabajo, estaban pidiendo 30 mil pesos para el festejo del Día del Niño, 30 mil pesos para el festejo del Día de las Madres, 75 mil pesos para el día del Sindicato, así como el pago de un conjunto musical para la fiesta del sindicato por parte del municipio.

El funcionario agregó que pedían también una actualización de los porcentajes jubilatorios, en la que proponían que con 20 años de trabajo se fueran con el 90 por ciento del sueldo, con 21 años se fueran con 94 por ciento, 22 años con el 98 por ciento, 23 con el 99 y bajar a 24 años de servicio el 100 por ciento.

Estamos hablando de que el contrato colectivo habla de 25 años de trabajo para la jubilación con el 100 por ciento de sueldo, entonces prácticamente de 20 años ya se estarían casi jubilado con el 100 por ciento."

Otra de las peticiones ahí mencionadas se encuentra la de aumentar mil pesos más el monto que da el municipio para la compra de zapatos para el personal femenino. "Pedían mil pesos más por par de zapatos, estamos hablando de que se comprarían zapatos de 2 mil pesos y entre otras prestaciones, generalmente entre ellas más fiestas a cargo de las finanzas del municipio."

Defensa

El director jurídico agregó que la defensa que hizo el municipio ante el tribunal se basó en que el Stashag no tiene representación, "Es que no han convocado a nuevas elecciones desde que se le negó la toma de nota a Alejandro Pimentel Medina y pues ahorita al no tener representación es difícil que acudan a los tribunales, nosotros obviamente basamos la defensa en eso.

"Explicó que si bien la asamblea es el órgano supremo internamente, al salir ante otras instancias, fuera del sindicato tiene que haber una representación legal de la cual dijo carecen desde hace casi un año.