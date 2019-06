Tribunal ordena a sindicalizados levantar huelga

Guasave, Sinaloa.- Antes de las 8:00 horas de hoy un actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje acudió a la explanada del Palacio Municipal, en donde los trabajadores sindicalizados permanecían en huelga desde hace nueve días, para ordenar que se retiraran, al considerar que el Ayuntamiento ya dio cumplimiento con el pliego petitorio.

El líder del sindicato, Alejandro Pimentel Medina, señaló que se retirarían, pero recalcó que la resolución del Tribunal fue arbitraria y que la lucha no acabará.

“Esto no acaba aquí, saldremos a las calles a manifestarnos, iremos al gobierno del estado, seguiremos en la lucha porque no se ha cumplido el pliego, quedaron 28 puntos pendientes, aunque la presidenta municipal diga lo contrario. Aquí el actuario no nos trae ningún documento en donde le hayan comprobado que no se nos debe.”