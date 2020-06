Truena líder campesino contra superdelegado

Guasave, Sinaloa.- Se supone que por la cercanía que debe tener el superdelegado del gobierno federal en Sinaloa, Jaime Montes Salas, este debería de ser un aliado del sector campesino, sin embargo, ni siquiera los atiende, criticó el dirigente del Comité Municipal Campesino No. 8.

Alfredo Rosales Gámez dijo que de esta figura esperarían un respaldo, para que a través de su conducto Andrés Manuel López Obrador entienda que el cumplimiento de los 4 mil 150 pesos por tonelada se tiene que dar para que haya rentabiidad en el campo.

Rosales Gámez dijo que a estas alturas del partido al sector campesino no le queda claro qué es lo que hace o se supone debe hacer el funcionario en su cargo, pues saben que al igual que tiene desatención para ellos como productores agrícolas, actividad que subrayó es de las más importantes en el estado, han sabido que es también hermético para hablar de otras problemáticas que aquejan a actividades hermanas.

Él debería de ser un aliado de nosotros, se supone que para eso está, él en su investidura es una persona cercana y de confianza con el presidente de la república y él debería tener apertura con nosotros para que posteriormente estas inquietudes y todo lo que nosotros traemos arrastrando él se lo plantee de primera mano, pero esto es algo que no va a suceder y pues no será así porque en primer lugar no hay comunicación con él, no hay apertura al diálogo y menos intención de ayudarnos.”