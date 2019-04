Truenan productores contra la voracidad de industriales

Guasave, Sinaloa.- Es tanta la voracidad de los industriales que de cualquier “conquista” que tienen los productores pretenden sacar tajada. En eso coincidieron líderes agrícolas que se mantienen en un frente común ante el nuevo cobro que pretenden aplicarles los bodegueros.

Líderes de las 15 organizaciones, como la Anapsin, el CAP, Comité Campesino No. 8, la CNC y la AARSP, dejaron claro que no están de acuerdo con el condicionamiento de algunos bodegueros para contratar las cosechas cobrándoles 150 pesos adicionales a los descuentos establecidos, por concepto de maniobras. En reunión con un considerable grupo de productores los exhortaron a no firmar contratos, además aseguraron que irán hasta las últimas consecuencias, “por las buenas o por las malas”, para que el go-bierno federal meta en cintura a los industriales, quienes en cada cosecha se jactan de obtener el 600 por ciento de ganancias.

Reunión

Agustín Espinoza, presidente del Congreso Agra-rio Permanente, informó a los asistentes a la reunión que hoy tendrán un encuentro con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, así como con el secretario de Agricultura del gobierno del estado, Manuel Tarriba. Dependiendo de los avances que estos hayan conseguido con el gobierno federal, los maiceros definirán las acciones a emprender para la defensa de lo que consideran justo para sus cosechas.

Acordaron de que en caso de que se requiera no les temblará la mano para tomar incluso el aeropuerto pues si ellos tienen afectaciones en su economía es justo que el gobierno sepa de lo que se trata.

Respaldo

A la reunión acudió también como invitado el di-putado local Eleno Flores Gámez, quien se comprometió a apoyarlos en lo que se requiera, tanto en la gestión como en las movilizaciones. Flores Gámez les recordó en su participación que para que consigan el impacto y logren los fines que se proponen, es esencial que permanezcan en unidad, pues divididos no llegarán muy lejos.

Asimismo detalló que en conjunto con el también diputado local y líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, están trabajando en la tan solicitada y exigida Reforma Agraria.

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Anapsin, recordó que esta no es una lucha en la que se deban distinguir colores partidistas, además dijo no solo compete a los agricultores sino a todos los ciudadanos por la importancia de la actividad en la región.