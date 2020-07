Uber Eats prepara inicio de operaciones en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Mediante un comunicado, Uber Eats, la plataforma de entrega de comida a domicilio, anuncia que prepara su próximo inicio de operaciones en Guasave con el objetivo de ayudar a la ciudad a tener un retorno seguro a sus actividades durante la nueva normalidad.

De esta manera la compañía de tecnología pone a disposición de todos los guasavenses la oportunidad de autoemplearse y generar ganancias adicionales; de los restaurantes locales, una alternativa tecnológica para incrementar sus ventas a través de la aplicación, además de fomentar para quienes siguen en casa, el poder degustar sus platillos favoritos sin necesidad de salir.

“Con nuestro próximo inicio de operaciones cualquier persona que cumpla con el proceso que se requiere podrá autoemplearse para generar ganancias adicionales, lo cual será benéfico para miles de familias locales y más frente a la nueva normalidad”, señaló Kim Durand, director de Operaciones de Uber Eats, Región Occidente.

De esta manera, quienes deseen en Guasave registrarse como socios repartidores de la plataforma, podrán acceder a Uber Eats Pro, un programa de recompensas que les ayudará a alcanzar sus objetivos personales, tales como descuentos en educación, gasolina, acceso a microcréditos, entre otros.

Arturo García Medina, presidente de la Canirac, dijo que es bienvenida esta plataforma de entrega de comida a domicilio, siempre y cuando los costos sean justos y accesibles.

“Yo creo que está bien siempre y cuando los costos sean los justos, que se puedan observar como empresa todavía, obvio que si no tenemos ese servicio nos beneficia a todos el hecho de que llegue una plataforma de estas para impulsar el servicio a domicilio”, expresó.

El empresario restaurantero comentó que ya existen localmente personas que se dedican a esta actividad y brindan servicio a dos restaurantes.

“Uber Eats es una plataforma grande que está en otras ciudades muy grandes y que ha funcionado. Aquí todo sería que nos podamos ajustar al costo justo y que podamos absorber la parte que nos corresponde como empresa y no estén muy altos, porque en Culiacán, platicando con el presidente estatal de la Cámara, me comentaba que a ellos se les habían hecho muy altos los costos que traían porque absorbían un 30 o 40 por ciento, pero yo no he tenido un acercamiento con los de la plataforma para revisar esto”, indicó.

Pero claro que si vienen con precios justos viene a beneficiar el servicio a domicilio.”

