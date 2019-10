Un beso al aire y el mejor deseo para Ulises Adaír

Guasave.- Bianca subió a la ambulancia y al cerrarse la puerta su esposo Alfredo envió un beso a su hijo. No pudo contener más el llanto.

Despedía al mayor de dos que tiene, Ulises Adaír Lozoya Obeso, quien apenas el lunes estaba comiendo y al ver algunas abejas se asustó y empezó a correr. No se fijó que por donde iba se encontraba un disco con aceite hirviendo y al tropezar quedó bañado en él, presentando fuertes quemaduras en su cuerpo.

El líquido caliente llegó a sus piernas, glúteos, su brazo izquierdo y parte de la espalda.

Tratamiento

Ayer estaban en el Hospital General, a donde fue trasladado para recibir atención médica y de ahí canalizado al Club Shriners, quien lo refirió al hospital de Sacramento ante la necesidad de trasladarlo para su atención adecuada.

Varios integrantes de la familia se dieron cita en la zona de urgencias del Hospital General, donde, alrededor de las 11 fue llevado a una ambulancia para llevarlo al aeropuerto de Los Mochis, donde lo esperaba una ambulancia aérea para transportarlo al vecino país.

Miguel López Macías, presidente de este club, explicó que el tratamiento que recibirá el menor es totalmente gratuito, y detalló que esta semana es la segunda ocasión que les mandan una avioneta para el traslado de un paciente.

Este tipo de atenciones a quemaduras no se curan con un millón de pesos, mencionó, por lo que el apoyo es de gran valor para los afectados, sobre todo tratándose de familias de bajos recursos como la del pequeño Ulises Adaír que se dedican a trabajar en el campo.

Tan solo la ambulancia aérea que viene desde Estados Unidos implica un gasto de 40 mil dólares, refirió, sin contar la atención de los médicos especializados y los medicamentos.

“Pero esto no les cuesta un solo centavo, en estos casos se consigue una visa humanitaria para el paciente y un acompañante, y hay un organismo denominado Héroes al Rescate en Tijuana que colabora haciendo eventos para la gente que no tiene para pagar sus visas colaborando con efectivo para pagarlas”, expuso.

Traslado

Postrado sobre una camilla Ulises Adaír, el pequeño de piel morena, fue subido a la ambulancia donde su papá, sus abuelas y su tío, subieron para darle una bendición y decirle que todo estará bien, que a donde iba lo curarían de las quemaduras.

Su abuelita Berenice Valenzuela García esperaba impaciente afuera del Hospital para ver a su nieto y darle un abrazo a su hija Bianca, a quien le pidió no llorar y le dijo que todo estará bien.