Un caos comprar ante falta de reordenamiento en el Mercado

Guasave, Sinaloa.- Acudir al Mercado Municipal un fin de semana puede ser caótico al no encontrar dónde estacionarse o caminar en el tumulto de personas que asisten a comprar su despensa.

Aunque ha habido intenciones de ordenamiento este simplemente no ha llegado y los locatarios esperan que esto ni ocurra, pues no sería conveniente para sus ventas.

Sin propuesta

Aunque ha escuchado hablar del tema Juan Alberto Beltrán, de una frutería, señaló que hasta la fecha nadie se ha acercado a ellos a decirles que se está trabajando en un programa de ordenamiento en el Mercado Municipal, donde se busca, entre otros aspectos, generar mayor espacio para la movilidad de los clientes que caminan por los reducidos pasillos.

A nosotros nadie nos ha dicho nada, no ha venido nadie”, expresó el locatario.

Los días sábado y domingo son los de mayor asistencia de clientes, señaló, quienes tienen que acortar el paso o sacarle la vuelta a la banqueta de la Juan Carrasco, donde permanecen con sus frutas, verduras y granos acaparando el espacio que debería ser para los peatones.

No nos han dicho que metamos la mercancía, no ha habido nada, ninguna instrucción, siempre estamos igual a como estamos ahorita”, expresó.

Contradicción. Mientras que por el callejón Luciano Leyva y la banqueta de la avenida Juan Carrasco se mantiene llena de vendedores, en el interior del Mercado hay cerca de 30 locales desocupados.

Problema

Felipe Lugo, de otra frutería, dijo que a ellos sí les han hecho ver esta intención pero que por su parte les aclararon que no es conveniente porque tendrían una drástica reducción en las ventas.

Lógicamente es mercado y nosotros si nos metemos adentro nos baja un 70 por ciento las ventas. Aquí la gente está acostumbrada a ver las cosas afuera para poder que las lleve, meternos completamente no nos conviene y no se puede”, expuso.

Refirió que cada administración municipal tiene su forma de trabajar pero que en las anteriores los sacaron del inmueble y los reubicaron por el callejón cuando por este hasta podían transitar vehículos.

“Taparon el flujo vehicular por lo mismo, para hacerlo para ventas, ahora quieren que vuelva a ser como antes y no es que no nos convenga, lo que pasa es que no nos puede traer una administración de una forma y viene otra y de otra”.

A los vendedores que están ubicados por el callejón Luciano Leyva, donde hace años podían entrar a descargar mercancías las unidades, se les cobra entre 300 y 400 pesos de piso, de acuerdo con Dilma Rodríguez.

Esto representa un ingreso para el municipio, por lo que ven difícil reubicarlos al interior del inmueble.