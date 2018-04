Un centenar de inolvidables historias

Guasave,Sin.- Para Toribia Orrantia Reyes 100 años no significa solo números, sino miles de historias qué contar y para eso abrió su corazón a reporteros del periódico La i, donde la nube gris que opaca el negro de sus ojos no fue impedimento para que el brillo de su mirada no resaltara al contar cada una de sus anécdotas gracias a la felicidad y los lindos recuerdos que tiene de su centenar de vida.

La historia

El toldito con paredes de madera y unas cuantas hojas de palma cubría el hogar de Toribia y de sus 13 hijos que con ayuda de partera pudo dar a luz y sacarlos adelante junto a su esposo Trinidad Espinoza Romero, con quien a pesar de la escasez económica en que vivían nunca les faltó trabajo para ganarse unos cuantos pesos para el alimento de sus hijos.

“Siempre trabajé haciendo pan o limpiando menudo y así me ganaba unos cuantos centavos para los hijos. Dejé de trabajar hasta que ya no pude por tantas dolencias, pero siempre extraño poder hacer eso”, dijo Toribia.

Con una sonrisa coqueta y un brillo especial contó sobre su historia de amor con Trinidad, donde lo recuerda con amor a pesar de algunos problemitas que se enfrentaron en su matrimonio, señalando que fue el único novio que tuvo y a quien lo seguirá amando hasta el último día de su vida.

“Con divisarlo por las casas se conformaba el hombre para andar de novios, hasta que me robó en la noche, me llevó un rancho, solo andaba entre los 13 años cuando agarré marido y fue el único”, señaló entre risas y bromas.

A pesar de sus 100 años se despierta a muy temprana hora para realizar las labores del hogar.

Principalmente le gusta que la cocina luzca radiante para preparar sus alimentos, donde vive sola y en ocasiones algunos de sus 13 hijos le hace compañía de noche.

El movimiento para ella cada vez se hace más lento, pero a pesar de eso su principal prioridad es mantener limpia su casita, así como las plantas que no les falte agua a diario para que sigan vivas y se vean muy bonitas, como ella lo dijo.

“Trato de que esté limpia la casita aunque esté sola, porque así tiene que ser, que dé gusto estar aquí, aunque sea solita, para cuando vengan mis hijos o nietos. A veces me ayuda la esposa de un hijo pero a mí me gusta hacer mis cosas para no enfríame y seguir teniendo movilidad.”

Las tardes para Toribia son su distracción, en las que disfruta ver pasar a los matrimonios jóvenes tomados de la mano con sus hijos.

También le gusta mecerse en su silla poltrona y beber el café calentito para agarrar fuerza y poder disfrutar de la vida.