Un guasavense desaparece mientras trabajaba en Canadá

Guasave, Sinaloa.- Víctor Paz Lozoya, originario de la sindicatura de Ruiz Cortines perteneciente a Guasave, tuvo comunicación vía telefónica por última vez el 31 de diciembre del 2020 con sus papás, ya que él estaba trabajando en Canadá, y su familia teme que su integridad esté en riesgo, ya que el vehículo que conducía fue localizado abandonado el 1 de enero, a una hora y media, aproximadamente, del lugar donde radicaba.

Con 32 años de edad, está persona tenía su domicilio en el municipio de Leamington, en Canadá, donde trabajaba en un invernadero.

La policía ya se encuentra en su búsqueda y han solicitando el apoyo para que se brinde cualquier información que pueda servir para dar con su paradero; sus padres están realizando trámites y requieren de un permiso, vuelos de avión y recursos que no tienen para viajar al país del norte y saber qué fue de su hijo.

Según lo narrado por la madre del desaparecido, Atilana Lozoya, el jueves 31 de diciembre estuvo mensajeando con él, como era costumbre, al igual que su padre Víctor Paz, pero en la madrugada dejó de responder e intentaron marcarle, pero no lograron comunicarse, desconcertados por no saber de él, se comunicaron con el jefe del joven, quien respondió que no lo había visto, fue a su casa a buscarlo y no estaba, después con unos amigos y nadie tuvo razón de su paradero, y se procedió a realizar el reporte con las autoridades canadienses.

Nosotros estábamos en constante comunicación con él, siempre nos contesta cualquier mensaje o llamada. Yo estuve mensajeando el Año Nuevo, su papá también, pero llegó un momento que ya no nos contestó ni tuvimos comunicación”, relató.

El guasavense tenía tres años trabajando en Canadá con la ilusión de construir un patrimonio y solo en una ocasión, hace dos meses, regresó a México, donde radican sus tres hijos y quien fuera su esposa, así como sus padres.

En su desespero y limitaciones, pues la madre de Víctor trabaja en el campo y su papá es de oficio músico, quien de momento no tiene trabajo y le entró a la albañilería, empezaron a hacer una colecta para poder cubrir los gastos, como los boletos de avión en viaje redondo, que el costó alrededor de 10 mil pesos, hospedaje y alimentación, y lo que reste una vez les otorguen unos permisos, pero requieren alrededor de 30 mil, aunque en realidad no tienen idea una vez estando en Canadá los costos que vaya a tener.

De poder contribuir a la familia para que uno de los dos pueda viajar y saber cuál es la situación y la investigación en torno al paradero de su hijo, se comparte el número de tarjeta de BanCoppel a nombre de Ildefonso Osuna Ruelas 4169160489592809