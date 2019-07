Unión Ganadera no tiene datos de mortandad por sequía

Guasave, Sinaloa.- Aunque sí hay riesgos y posible afectación en el sector ganadero debido a la sequía, Manuel Urquijo Beltrán informó que no hay datos de mayor impacto: “Muy poquito, prácticamente casi es cero, en general, no tenemos mortandad”, expresó el dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, aunque dijo que sí hay zonas donde se dificultan las labores para poder alimentar o llevar a los abrevaderos a los hatos.

Situación

“El término de sequía siempre es permanente, el mes de abril, mayo, junio, julio, lógicamente tenemos sequía más fuerte en junio y julio que en abril”, expuso.

“Siempre hace estragos todos los años, desde hace cincuenta, cien años siempre hay, pero con los apoyos, ¿cómo contribuyen para hacer un paliativo en lo que afecta de la sequía? Bueno, hay programas para pacas y los presidentes municipales han estado ayudando mucho con el tema de pacas”.

Apoyos

El representante ganadero señaló que en la búsqueda de evitar pérdidas han estado contribuyendo con un porcentaje para el traslado de las pacas, mientras que el Gobierno del Estado también tiene un apoyo que está por anunciar para pacas.

De la misma manera, hay presidentes municipales que están contribuyendo mucho en esto con la entrega de empacadoras donde la Asociación Ganadera recupera la inversión, cobra y así va operando permanentemente. “Los presidentes municipales y el Gobierno del Estado tienen un apoyo para este tema”.

Señaló que a través de las Unidades de Producción Pecuaria y sus aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado puede acceder a apoyos para su actividad:

“Tienen que acercarse, cuando tengan ellos mortandad, si nunca se acercan, por eso si tú me dices cuántos se han muerto, pues no sé, porque no tenemos el dato, la información de que se hayan acercado a los efectos de la mortandad”, expuso.

Afectación

En el caso de los municipios donde hay trillas y se tiene disponible alimento disponible para los hatos, no hay registros de problemas mayores, indicó, el problema se tiene en los municipios serranos: “Ni Ahome ni Guasave ni Angostura ni Navolato, Culiacán, por ejemplo, que tiene sierra-valle, pues ellos se ayudan mucho porque bajan el ganado, lo mismo que Elota”, expuso.

En el caso de San Ignacio, en el caso de Mazatlán, de Rosario, Escuinapa, allá es más severo, el caso de El Fuerte, Choix, Badiraguato, el caso de Mocorito, Cosalá, ahí es donde sufre más el ganadero”.