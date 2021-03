Urge aplicar reglamento de protección a animales en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los múltiples casos de abandono de animales, ahora en la zona conocida como el basurón, ha puesto sobre alerta a las fundaciones de rescate de animales en el municipio de Guasave, quienes señalan que es urgente que se aplique ya el reglamento de protección a animales.

Es necesario también que la sociedad tome cultura al respecto, pues existen programas como el de esterilización gratuita para evitar que haya más animales callejeros, sin embargo, no hay mucha respuesta.

Problemática

María del Pilar González, presidenta de la Asociación Mano Amiga para Animales de la Calle (AMAC), señaló que desde hace un par de semanas se han incrementado los casos de abandono de perros principalmente, en la zona conocida como el basurón.

Hay muchos casos de abandono. Una pareja que vive cerca del basurón le dio acogida a una perrita con crías, se murió la mamá y dejó huérfanos a los perritos y se nos han ido muriendo, dimos uno en adopción y ahorita quedan dos, pero está también una perra recién parida, tuvo ocho y hay otra que va a parir, todos abandonados.”

La presidenta de AMAC enfatizó que el problema es grave pues no solo existen casos de abandono, sino también de maltrato y hasta de violación.

“Nosotros estamos pidiendo que de favor nos ayuden, nosotros no trabajamos en la fundación, necesitamos ayuda y la ayuda no es irlos a tirar, no son basura, son seres vivos y sienten y forman parte del ecosistema... Hay que detener esto, hay que concientizar, se está dando mucho el abuso, la violación hacia perros, esto no es novedoso, se está dando mucho y aquí en Guasave.”

Al ser cuestionada sobre el reglamento para la protección de animales, María del Pilar señaló que no hay normatividad y que es urgente que el gobierno estatal atienda el problema.

No hay normatividad, desde el 2012 no hay reglamento, no hay recursos, nosotros hasta negociamos el rescate de los perros, porque no hay nada de eso... Es un llamado a las autoridades, al gobierno del estado, qué pasó, a dónde se van a hacer estos reportes, quién va a actuar.”

Añadió que la solución no son ni las fundaciones, ni los refugios, lo que se requiere es cambiar la cultura que se tiene al respecto.

“La solución no son las fundaciones, nosotros como AMAC trabajamos con recursos de lo que nos llegan a donar o de lo que llegamos a captar y en esta contingencia ha sido más difícil conseguirlo, aquí algo tiene que cambiar. L solución verdadera es educar, es tener un poco de corazón, solidaridad, es en las contingencias cuando el ser humano debe de crecer y ver lo que estamos haciendo mal, porque lo estamos haciendo mal.”