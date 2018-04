Urge construcción de refugio para mujeres violentadas

Guasave, Sinaloa.- La violencia contra las mujeres es constante en el municipio y los casos cada vez son más graves, tanto que un total de 14 mujeres han tenido que ser resguardadas por el Instituto Municipal de las Mujeres tras la declaratoria de la alerta de género.

Aunque se utiliza un edificio del Ayuntamiento como refugio, en Guasave no se tiene uno como tal, con todas las especificaciones que se requieren para garantizar la seguridad de las víctimas y de sus hijos, por lo que urge se destrabe el recurso que se necesita para la construcción del mismo.

Adaptan edificio

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Cindi Solano Espinoza, explicó que ante la gravedad de algunos de los casos registrados se han visto en la necesidad de resguardar a 14 mujeres que aseguran temer por sus vidas, en un edificio que adecuaron como refugio.

Sí tenemos un lugar a donde las llevamos, que cuenta con todos los servicios públicos y con un agente policiaco como vigilante que el Ayuntamiento solventa, pero no es lo ideal, se necesita el refugio con todas las características que implica y que el resguardo no tiene, por poner un ejemplo, el refugio tiene una conexión con la SEP para un traslado seguro de los niños.”

Solano Espinoza detalló que la seguridad de las mujeres violentadas y sus hijos es primordial y en el sitio en donde se les resguarda ya se presentó un incidente con uno de los agresores.

Se registró el caso de que uno de los agresores rondó el sitio y se tuvo que hablar a Seguridad Pública para que se hicieran cargo de retirarlo. A causa de eso tomamos la medida de que a quien ingresa se le retira el celular, para que las víctimas no puedan dar la dirección”.

Lentitud

Cindi Solano explicó que la solicitud para la donación del terreno ya está en cabildo y se está a la espera de que se destrabe el recurso que se necesita para la construcción del centro de justicia, en donde se incluye el refugio. “Hace un par de días vino personal de la Secretaría de Seguridad Pública y vieron el asunto porque hay que hacer algunas adecuaciones en cuestiones jurídicas, ya autorizada la donación del terreno el protocolo sería más rápido y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) vendría a hacer el asentamiento y nos mandarían el recurso para su construcción”.

La inversión requerida es de 32 millones de pesos y se pretende que el centro de justicia y el refugio sean un ‘espejo’ del que está en Culiacán.

“Esto es algo urgente, ya van 14 casos y de no tener ese lugar que se adecuó, pues no sé qué hubiéramos hecho. Hemos tenido casos muy extremos en los que afortunadamente hemos podido resguardar a ellas con sus hijos, pero también tuvimos que enviar a una víctima hasta Culiacán, pues el temor por su vida y la gravedad del caso no nos permitían dejarla en el municipio.”