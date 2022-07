"Urge que los jóvenes se interesen por la política": Jehovaneha Lugo, regidora de Sinaloa

Guasave, Sinlaoa.- Motivada por el quehacer de su extinto padre, Pedro Lugo Rivera, a quien desde niña lo vio desarrollarse en la lucha agraria y social, la actual regidora de Movimiento Ciudadano en Sinaloa municipio, Jehovaneha Guadalupe Lugo Araujo, incursionó desde que era una adolescente en el ámbito político de forma indirecta, al acompañarlo en cada una de las jornadas de trabajo que tenía como líder campesino.

Pese a ser la política años atrás, un espacio carente de cargos ocupados por las mujeres en Sinaloa municipio, la joven tomó la decisión, a los 22 años, de seguir los pasos de su padre, de quien traía la escuela de darle un trato digno a la gente y relacionarse con los diferentes niveles de gobierno.

Con la llegada de su primer hijo, Juan Manuel, decidió hacer una pausa en su carrera política. Renunció a la Subdirección de Desarrollo Social para priorizar la maternidad, y fue cuestión de meses para que regresara a lo que le apasiona, haciendo un balance entre la familia y el trabajo.

¿Cómo fue su inicio en la política?

Más que en la política, yo inicié en la lucha agraria, en la lucha de defender las causas sociales que siembre encabezó mi papá, que en paz descanse. Yo desde la primaria siempre fui inquieta, me gustaba participar en concursos de oratoria y declamación y siempre fui una niña segura, que hablaba con mucha firmeza.

¿Qué recuerdos tiene junto a tu padre?

Recuerdo que mi papá desde los 14 años siempre me llevaba a las reuniones, y me decía que yo hablara y presentara a las personalidades y saludos a la gente, y a mí me empezó a gustar el movimiento y defender las causas sociales, y más que nada los derechos de las personas.

Fue ahí donde yo aprendí, y sobre todo no olvido el legado de mi padre, que me decía que a la gente siempre hay que servirle y que siempre hay que hacer el bien a la comunidad y a la región.

¿Qué retos enfrentó siendo mujer al querer ocupar cargos públicos en Sinaloa municipio?

Sí ha sido difícil y, sobre todo, un reto, y yo soy mujer de retos, pues siempre para ocupar un cargo público me ha tocado luchar contra corriente, sin dinero, sin un padrino político, pues no vengo de una familia con poder político, y siempre lo he dicho, ya es tiempo de acabar con el cacicazgo político en Sinaloa municipio.

Hay gente nueva, jóvenes que nos preparamos, que traemos ideas innovadoras, que tenemos visión y que queremos el progreso para Sinaloa, pero aun así siento que he avanzado. Cuando me tocó contender en la campaña por la presidencia municipal, yo era mi avanzada, mi brigada, secretaria, chofer y todo eso.

¿Qué considera que ha faltado en Sinaloa municipio para que más mujeres jóvenes se animen a entrar a la política?

Sin duda alguna que falta mucho interés, estamos escasos de liderazgos de mujeres y jóvenes, pero no nada más en mi municipio, sino en todo el estado, e incluso en el país. Es necesario empoderar e invitar a los jóvenes para que se interesen en la política.

¿Qué perspectivas tiene de la política?

Yo veo la política como un arma para servirle a la gente con visión, unas políticas públicas de hacer que el desarrollo y el progreso llegue a mi municipio.

Aquí hace falta que los jóvenes se interesen en participar en las políticas públicas para poder lograr que nuestras comunidades avancen. Hay mucho por hacer, yo invito a las mujeres jóvenes para que se animen a participar; a mí el servicio público me ha dado la oportunidad de ayudar y de servirle a la gente.

¿Qué cree que influya para que los jóvenes que tienen inquietudes no se animen a dar el siguiente paso y buscar espacios en el servicio público?

Hay jóvenes que se desaniman porque saben que mejor van a meter al hijo de los mismos de siempre.

Te recomendamos leer:

¿Cómo ha alternado las facetas de madre de familia y regidora?

Hoy me toca ser mamá de un niño de 4 años, y que tuve la oportunidad de desempeñarme de soltera en la política, pues tenía todo el tiempo del mundo disponible, y ahora crece aún más mi reconocimiento y respeto para todas aquellas mujeres que juegan el doble papel, de mamá y que también trabajan, a las madres solteras, pues yo estoy sacando adelante a mi hijo sola, y hay que alternar, es difícil porque hay que tener energía para atender a la gente y también darle calidad a mi hijo. La política es muy importante y es lo que más me gusta, pero siempre pongo en primer lugar a mi hijo.