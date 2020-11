Urge reactivar medidas sanitarias para evitar brote de Covid-19 en Guasave

Guasave, Sinaloa.- A estas alturas a nivel nacional hay mucho relajamiento en cuanto a la aplicación de medidas para prevenir el contagio de Covid-19, reconoció Silvia María Preciado Machado.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 dijo que por este relajamiento social se está más expuestos a que haya un aumento en los contagios de esta enfermedad.

Este fin de semana se pudo constatar que tanto en la ciudad como en el medio rural predominaron las fiestas con música de banda o norteño y la actividad en los comercios se ha observado con mayor número de personas en los distintos giros económicos en Guasave.

Necesidad

“La ciudadanía nos tiene que apoyar, mantenerse lo más posible resguardado, si tiene que salir a una actividad esencial que salga con su cubrebocas bien colocado, que siempre guarde la sana distancia y sobre todo el lavado constante de manos, eso con el objetivo de evitar más contagios.”

“Sobre todo algo muy importante que cualquier síntoma, ya sabemos los tres principales: fiebre, dolor de cabeza o algún problema respiratorio de tos o dolor de garganta hay que llamar al Call Center, de esa manera se le da atención oportuna y un tratamiento adecuado para evitar complicaciones y evitar más contagios.”

Prevención

La representante de Salud destacó la importancia que prevalece de seguir trabajando de acuerdo con los protocolos, teniendo que seguir aplicando pruebas para la detección oportuna.

“Por eso es que se están presentando casos, porque se está trabajando en eso, no hay silencio epidemiológico, se continúa haciendo las pruebas, dándole seguimiento a los pacientes y por supuesto dándoles tratamiento, todo con el fin de evitar complicaciones y más defunciones por Covid.”

Estadísticas

Preciado Machado mencionó que si el paciente por temor no busca asistencia médica no será contabilizado como caso de enfermedad en las estadísticas de las autoridades.

“Por eso a veces no coincide con las estadísticas porque podemos decir hay muchos casos en tal comunidad pero si no hay un registro oficial nosotros no podemos ir a trabajar a esa comunidad o ir a dar promoción o visitar casa por casa para detectar pacientes.”