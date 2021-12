Urge reactivar red sísmica en el estado de Sinaloa, señalan físicos

Guasave, Sinaloa.- Los recientes sismos registrados en Ahome y Guasave no son más que liberadores de energía y no representan ningún riesgo mientras se mantengan en esas magnitudes, señaló el representante en Sinaloa de la Sociedad Mexicana de Física. Añadió que es necesario reactivar la red sísmica que se tenía en el estado y que fue desmantelada. Cástulo Anselmo Alejo Armenta, representante en Sinaloa de la Sociedad Mexicana de Física, informó que actualmente en el estado no se cuenta con una red sísmica, pues la que se tenía en el Centro de Ciencias fue desmantelada y se encuentra en manos de Protección Civil.

Añadió que se está trabajando por reactivarla, algo que sería muy benéfico para el estado, sobre todo tras la recurrencia de sismos en las últimas semanas. Detalló que anteriormente se contaba con cinco sismógrafos en diversos puntos del estado, que actualmente no existen. “Hace mucha falta, sería un éxito reposicionar la red sísmica porque teníamos sismógrafos en cinco zonas del estado, en Topolobampo, en Culiacán y en las presas, porque estratégicamente es muy importante tener el registro sobre todo en las presas”.

Alejo Armenta indicó que a él le tocó ser el fundador de la red sísmica y que gracias a eso fuera reconocida la región como zona sísmica, pues Sinaloa no era considerada como tal, por lo que señaló que las gestiones que se están realizando a través del Centro de Ciencias para reactivarla son muy acertadas, además de que no sería muy costoso. “Se recogieron esos sismógrafos, no es costo, mucho es gestión con la Secretaría de Gobernación y se tienen algunos canales y contactos que hay que inspeccionar y lograr traer de nuevo a nuestro estado esa red sísmica”.

El reconocido físico explicó que mientras los sismos que se registren sigan en las mismas magnitudes, no hay de qué preocuparse, pues se está liberando la energía del sistema. “La ocurrencia de sismos es un proceso bueno, dentro de lo que cabe, porque un sismo es liberar energía y mientras estén ocurriendo sismos de magnitudes como las que están ocurriendo de 3 o 4 grados en promedio, no hay de qué preocuparse. El problema está cuando se acumula y llegan a haber sismos superiores a 7.5, que son los que pueden ser destructivos”. Aunque reconoció que sí hay un récord de sismos en la región, detalló que históricamente se han presentado, pero no se tenían registros.