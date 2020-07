Urgen a productores para que entreguen documentación de maíz

Guasave, Sinaloa.- Es urgente que los productores que no han completado la entrega de todos los documentos necesarios para acceder a la validación de sus cosechas y con ello al apoyo de 359 pesos con 69 centavos por tonelada de maíz lo hagan, pidió el dirigente de la AARSP.

Baltazar Aguilasocho Montoya detalló que en el caso de los productores que no han entregado algunos papeles necesarios quedarán por fuera, ya que la plataforma no permite el registro de casos incompletos.

Riesgo

Reconoció que hay muchas situaciones que impiden que los agricultores acudan, muchos de ellos están relacionados con problemas de salud o con el temor a contagiarse de Covid-19.

Muchos productores están enfermos, otros tienen miedo a salir, total que por una cosa o por otra hay varios casos de productores que no han completado su documentación.”

Aguilasocho Montoya resaltó que a la brevedad tienen que hacerla llegar de alguna forma para integrar el expediente, de no hacerlo así quedarán fuera del apoyo.

“Si el expediente no está completo no se van a poder registrar porque el sistema no lo permite, corren el riesgo de quedarse sin apoyo, es urgente que lo hagan, ahorita se están formando paquetes para que ya quede validado ante Segalmex y en su caso proceda el pago de apoyo correspondiente.

Precio

Subrayó que si bien es cierto que el precio del maíz se ha ubicado en las últimas semanas por encima del precio de garantía, esta buena racha no beneficia ni siquiera al 15 por ciento del grueso de los productores.

“Por desgracia la gran mayoría cosechó cuando el precio total se ubicaba entre los 3 mil 500 y los 3 mil 600 pesos por tonelada.”

Destacó que con el precio que alcanzó la mayoría no pueden siquiera cubrir los compromisos que tienen con los bancos, financieras y casas de insumos, por ello les recuerda la importancia de que obtengan este apoyo del gobierno federal.

Recalcó el documento en el que el gobierno federal se compromete a que Segalmex pagará en lo inmediato el incentivo de 359.69 pesos por tonelada de maíz a todo productor que cumpla con la reglas de elegibilidad en este programa y que demuestre que las operaciones de compra-venta para las cuales está solicitando este apoyo han sido llevadas a cabo en su totalidad. “Nuestro objetivo es apoyar a los productores para que alcancen los 4 mil 150 por tonelada de maíz, el gobierno federal hizo un compromiso y esa promesa se refrendó el pasado 11 de junio. Acordado en el programa Precios de Garantía, no queremos que nadie se quede fuera”, finalizó.

