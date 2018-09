Urgen a restauranteros a instalar trampas de grasa

Guasave, Sinaloa.- La falta de trampas de grasa en los negocios dedicados a la venta de comida es uno de los temas que provocan el problema del taponamiento de la red del drenaje sanitario, así lo manifestó Paula Gil Sandoval, gerente de la Jumapag.

La funcionaria indicó que son minoría los establecimientos que cuentan con el sistema para evitar que los residuos se vayan por la red causando afectaciones.

Problema

Esta paramunicipal ha estado difundiendo imágenes en las que brindan atención con un camión tipo Vactor para destapar líneas afectadas y hacen el llamado a los restauranteros para instalar los filtros.

Las trampas de grasa son un registro que separa el agua de los residuos, mismas que posteriormente se limpian con palas o con equipos especiales.

Gil Sandoval señaló que para los propietarios de negocios que estén interesados en instalar el equipo pueden acercarse a las oficinas de la Jumapag para recibir asesoría respecto a la instalación.

Respuesta

Cuestionado respecto a la poca respuesta que hay por parte de los restauranteros para apegarse a esta normativa, Arturo García Medina, presidente de la Canirac Guasave, reconoció que en efecto hay comercios que no cuentan con este sistema, sin embargo sostuvo que hay situaciones más graves como la basura que causan las afectaciones en la red.

En lo particular como comerciante te puedo decir que nosotros sí acatamos esta recomendación para perjudicar menos, es verdad que hay muchos comercios que no lo tienen y no es en realidad porque sea muy caro, son otras cuestiones, a lo mejor un poco de falta de conciencia”, expuso.