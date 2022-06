Urgen cambios en la comuna y hay retrasos fuertes en obras, critica regidor morenista

Guasave, Sinaloa.- Como algo preocupante catalogó el regidor Julio Iván Villicaña Torres, el retraso que se tiene en obras en el municipio, recalcando que desde hace varios meses se debió empezar con cambios en el Ayuntamiento, sobre todo en las áreas en las que ya se han señalado tantas veces que hace deficiencias.

Retrasos

Villicaña Torres indicó que el programa de obras se presenta en diciembre sin embargo se realizó hasta el mes de abril.

“Se hace estimando cuánto se va a recibir de recursos para que cuando lleguen ya esté aprobada la obra por el cabildo y se empiece con las licitaciones y no se hizo hasta en abril, bastante atrasada y además vimos en la sesión pasada que tuvo errores, cosa que hizo que se retrasara más y ahí vienen la lluvias, ellos están en un proceso que apenas van a licitar.”

Destacó que con las lluvias no se pueden hacer las obras y se van a tener que parar para retomarse quizá hasta en octubre, lo que le hace cuestionarse si tendrán que regresar ese recurso o qué pasará con él.

Añadió que todos los días hay eventos pero el pueblo lo que quiere son las obras, lo que les genera preocupación porque aseguró que en cabildo han apoyado con todo al presidente en el tema de presupuesto, en el tema de obras para que las cosas caminen pero no está sucediendo y la ciudadanía lo reciente.

“A mi me preocupa el tema de los procedimientos, qué está pasando si en cabildo se está aprobando todo y la cosa no está caminando, es obvio que los procesos en la administración no están caminando.”

Cambios

Al ser cuestionado sobre si considera necesario hacer cambios en la comuna, el edil aseguró que debieron empezar desde hace meses.

“Desde marzo se debieron de haber empezado los cambios, la curva de aprendizaje es de cinco meses para entenderle a la función pública, además de que hay funcionarios que ya tienen experiencia, sin embargo estamos viendo que gente cercana al alcalde, quien debería de operar todos estos temas, parece ser que no está haciendo bien su trabajo y es lo preocupante.”

Villicaña Torres el presidente municipal debe de tener en la palma de la mano los trabajos que están haciendo sus funcionarios y ver en dónde está el error, porque hay muchos errores en el proceso, y no están caminando las cosas, y es a él a quien le corresponde ver dónde se están ‘atorando’ las cosas y actuar en consecuencia.

“Estamos hablando de un gobierno, de responderle a un municipio completo, yo creo que no estamos aquí para aprender, a estas alturas ya tenemos que responderle al pueblo.”

Al ser cuestionado sobre el actuar de los asesores del alcalde, el regidor criticó que desde ahí se tienen fallas.

“Creo que los asesores le deberían de estar ayudando y creo que no lo han hecho; sí es un trabajo que requiere de estar pendiente, de andar con la gente, no con el presidente porque para eso tiene sus secretarios particulares, sino abajo, ver qué está fallando, los procesos y revisarlos para llevarle información verás y concreta al presidente.”