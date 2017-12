Urgen un agente vial en estrangulado retorno

Guasave, Sinaloa.- Trabajos en vías laterales al bulevar Juan S. Millán obligan a conductores a usar el retorno que colinda con el bulevar Felipe Ángeles, a la altura de la colonia Ángel Flores, como la vía más fácil de acceso y salida a la zona poniente de la ciudad, lo que ha provocado el estrangulamiento vial e incremento en percances.

Problema

Guadalupe Cabanillas, trabajadora de un restaurante localizado por el transitado bulevar, a metros de dicho cruce, denunció a este medio que son testigos de por lo menos tres percances a la semana, agregando que la mayoría son choques entre automovilistas y conductores de motos que no hacen el alto correspondiente.

Es durante la mañana y pasadas las 19:00 horas cuando se incrementa la circulación vehicular, lo que provoca incidentes que no son reportados a Tránsito al no pasar a mayores, pero otros como el ocurrido el 28 de noviembre, donde el conductor de una pequeña unidad hizo semialto provocó el impacto con otra moto, por lo que se solicitó el apoyo de Tránsito Municipal, a quien en reiteradas ocasiones trabajadores del área y vecinos han solicitado la presencia de un agente preventivo pero hasta ayer no se había asignado a nadie.

Solicitud

De acuerdo con Silvia Rodríguez, vecina del lugar, es la falta de precaución lo que ha detonado el problema en la rúa, aunque señaló que a Tránsito le han faltado estrategias al estar conscientes de que es el único retorno por el bulevar Millán que permite el desfogue a los fraccionamientos. “No sabemos qué espera Tránsito, en vez de tener a tantos agentes en el Centro camuflándose entre los árboles, deberían asignar a uno a esta parte tan transitada, es una necesidad, antes de que pasen más accidentes de los que han sucedido,” expresó la vecina de la colonia Ángel Flores.