Urgente actualizar Atlas de Riesgo en el municipio

Guasave, Sinaloa.- Con la proximidad de la temporada de lluvias, el Instituto Municipal de Protección Civil se-ñala que la actualización del Atlas de Riesgo es vital, no solo por la detección de las zonas peligrosas, sino para poder acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales, expresó el director de Protección Civil.

El funcionario detalló que desde el 2014 no se ha realizado ninguna actualización a dicho atlas.

Urgente

Francisco Guadalupe Soto Sánchez, director del Instituto Municipal de Protección Civil, informó que el Atlas de Riesgo de Guasave no ha sido actualizado desde hace cinco años, por lo que es urgente que se trabaje en el tema, más aún con la temporada de lluvias tan próxima, por lo que se están buscando a empresas consultoras expertas en el tema y certificadas por la Sedatu.

“No se ha hecho aún, pero ya se acercó a las autoridades municipales una empresa que está validada por la Sedatu y estamos buscando más opciones para poder elegir e iniciar de inmediato, pues es algo que se tiene que hacer. La actualización se tiene que llevar a cabo y ya tuvimos la primera plática al respecto, la renovación se va a realizar cuanto antes.”

El funcionario detalló que dicha actualización no solo les permite detectar aquellas zonas que son consideradas peligrosas para la ciudadanía en caso de alguna contingencia, sino también para poder acceder a recursos que el Fonden otorga.

“Nosotros tenemos detectados los puntos, trabajamos en eso, aunque no tengamos el atlas actualizado de forma oficial, pero lo necesitamos no solo para detectar las zonas que se nos puedan estar escapando a nosotros, sino también para poder recibir apoyos del Fonden, que sin ese atlas no tenemos y se tiene que actualizar inmediatamente. Seguimos trabajando para que sea cuanto antes.”

No es falta de dinero

Soto Sánchez aclaró que no es cuestión de recurso lo que está retrasando la renovación del atlas, sino la búsqueda de empresas consultoras certificadas para que realicen los debidos estudios y procesos.

“Tiene que pasar por varios estudios y procesos, y lo tiene que hacer una empresa consultora validada. No es por la inversión que se tiene que realizar, sino porque se está buscando la mejor opción para que se lleve a cabo dicha actualización.”