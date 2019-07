Urgente la limpieza del río; Conagua sigue sin asignar el recurso

Guasave, Sinaloa.- Apesar de ya contar con un recurso etiquetado y la urgencia que requiere la limpieza del río para evitar problemas mayores en caso de registrarse lluvias fuertes, el municipio continúa a la espera de que la Comisión Nacional del Agua les resuelva la aplicación, indicó el director general de Obras y Servicios Públicos.

Por su parte, el Ayuntamiento trabaja en la limpieza de rejillas y bocas de tormenta, además de la rehabilitación de colectores pluviales que se aplicará con apoyo del gobierno del estado, para evitar los graves encharcamientos que se registran.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

En espera

Mauricio López Parra informó que se tiene un recurso etiquetado para la limpieza del río, sin embargo, la Conagua aún no les ha resuelto nada, a pesar de que la temporada de lluvias ya inició.

“Está etiquetado un recurso de 19 millones de pesos para dos tramos de limpieza del río y un punto sobre el arroyo Corerepe que está frente al ejido Jesús María y estamos en espera de Conagua, porque es una obra que directamente Conagua licita y ejerce, ahí nosotros como municipio no estamos más que al pendiente de que se realice.”

López Parra señaló que continúan en contacto con la Conagua, pero hasta el momento no les han dado fecha.

No tenemos fecha aún, quiero pensar yo que está en proceso de licitación; la licitación de ese tipo de obra son más largas, pasan del mes o hasta cinco semanas el proceso de licitación, entonces queremos pensar que en ese proceso están ahorita.”

El funcionario catalogó que dicha limpieza es urgente pues no se pueden descartar problemas mayores en caso de registrarse fuertes lluvias, pero aclaró que el recurso no corre peligro a pesar de la tardanza, pues ya está etiquetado.

“Definitivamente es urgente, porque en las condiciones que está el río no garantiza que no podamos tener un problema mayor y que claro, va a depender de la magnitud de la lluvia que nos caiga, considero que ahorita todavía estamos a muy buen momento para que podamos atenderlo; está en riesgo que nos pueda ganar lo fuerte de las lluvias, pero el recurso no creo que esté en riesgo porque viene a través del programa Fonden.”

Programa estatal

El director de Obras Públicas señaló que ellos por su parte desde hace más de un mes han estado trabajando en la limpieza de las rejillas y las bocas de tormenta.

Respecto a las condiciones en las que se encuentran los colectores pluviales, López Parra informó que se tiene contemplada la rehabilitación y la ampliación de algunos con el objetivo de evitar los grandes encharcamientos que se generan en la ciudad como en la colonia San Fernando y UNE.

“Traemos siete puntos presupuestados y listos en una relación de rehabilitación de colectores que el gobierno del estado trae en sus manos y seguramente muy pronto se estará realizando, aunado a eso, el colector que está por la Heriberto Valdez y calzada Miguel Leyson se hará más grande para solucionar un poco más el encharcamiento que se da enfrente del estadio Francisco Carranza Limón.”

Al ser cuestionado sobre la fecha de inicio, el funcionario comentó que ‘hay el compromiso de que muy probablemente en estos días ya se inicie con la rehabilitación’.