Urgente proteger la riqueza ambiental en Guasave, Sinaloa

Sinaloa.- En el marco de la semana por el Día Mundial del Medio Ambiente y por segunda ocasión, personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en coordinación con el municipio de Guasave, Sinaloa, el Ciidir, la Conanp, las cooperativas pesqueras y en esta ocasión un colectivo de jóvenes, realizaron una jornada de saneamiento por las principales islas de la bahía de Navachiste.

La titular de la Sedesu insistió en que es urgente proteger la riqueza natural que se tiene en el municipio, recalcando que para ello es necesario que Guasave cuente con su reglamento en materia ambiental, pero aún no se cumple con él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Inspección y Normatividad reporta sin incidentes la jornada de ‘Ley Seca’ en Guasave

Contaminación

Isabel Mendoza Camacho, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, informó que ante la crisis climática que se está viviendo, es importante, pero sobre todo urgente que se atienda el problema de la contaminación pues se está teniendo una baja en la biodiversidad que modifica y altera todo ciclo de vida.

La funcionaria estatal habló específicamente de la zona de Navachiste, señalando que es la segunda ocasión que acuden a realizar limpieza y la basura persiste, por lo que es evidente que la sociedad sigue sin tomar conciencia y cultura respecto al respeto al medio ambiente.

“El indicador número uno de si en realidad está cambiando la gente es la basura y eso se puede apreciar, tristemente lo vemos en playas, en parques, en carreteras, la gente no está cambiándose el chip, necesitamos que ya lo cambien, no es momento de dejar para mañana las cosas; si vienes a la isla, llévate tu basura, la venías cargando, no te cuesta nada regresarla a tu casa y darle una disposición final adecuada.”

En ese sentido, Mendoza Camacho, enfatizó que es necesario que los guasavenses empiecen a apropiarse de sus espacios llenos de riqueza natural y completamente hermosos que merecen ser cuidados y restaurados.

“Necesitamos apropiarnos de nuestros espacios, necesitamos que los guasavenses cuiden esta riqueza que tienen; lo estamos viviendo en Mazatlán, en Culiacán, en distintos puntos del estado en donde ya la gente se está apropiando, están haciendo limpiezas constantes, hay muchos colectivos que se han puesto la camiseta y están trabajando a favor del medio ambiente, la invitación es que aquí en Guasave se fortalezca la participación ciudadana y que se enfoquen a cuidar y restaurar esta riqueza que tienen aquí en el municipio.”

La funcionaria estatal añadió que además del gran impacto que la contaminación genera en el medio ambiente, también impacta en el turismo y en el desarrollo integral del municipio.

Tu llegas a un lugar que está limpio, que está saludable, vas a seguir recibiendo turismo, pero si llegas a un lugar que está sucio, automáticamente dejas de querer venir, no puedes promover turismo si no atiendes primero la conservación.”

Añadió que hoy da inicio el decenio de la restauración de los ecosistemas, por lo que llamó a los gobiernos, pero también a la sociedad en general para que se atienda el llamado y se pongan en acción.

“Hoy empieza el decenio de la conservación, hoy empieza el decenio de la restauración de los ecosistemas y es urgente el llamado a las autoridades municipales, estatales y federales, a la sociedad en general, que empecemos y pongamos manos a la obra, ya basta de discurso, lo que necesitamos es la acción.”

Urgente proteger la riqueza ambiental en Guasave, Sinaloa | Foto: Cortesía

Sin reglamento

La funcionaria estatal manifestó que para lograr obtener buenos resultados con todas las acciones que se han emprendido a favor del ecosistema y sobre todo para evitar que el impacto en Sinaloa, por la diminución de la biodiversidad, sea mucho menor, es fundamental que todos los municipios cuenten con su reglamento ambiental para poder actuar en el tema, sin embargo la mayoría carece de él.

Mendoza Camacho detalló que desde el mes de septiembre se les hizo entrega a todos los municipios de un modelo de reglamento, pero solo cinco lo actualizó y se rigen con él.

“Desde el mes de septiembre les hicimos llegar a los 18 ayuntamientos un modelo de reglamento en donde estábamos homologando todas las leyes ambientales que rigen en el estado, justamente buscando que los actualizaran y les dijimos cómo lo tenían que hacer pero desafortunadamente muchos municipios no han podido avanzar; solo Mazatlán, Culiacán, Cosalá, Concordia y Salvador Alvarado son los cinco que ya tienen sus reglamentos municipales actualizados en materia ambiental.”

En este sentido, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable aseveró que la agenda ambiental debe de ser la base para que todo lo demás exista y llamó a las autoridades que entrarán en funciones el 1 de noviembre a ponerle a este tema la atención necesaria para que se logre el desarrollo integral del municipio.

“La invitación es a las nuevas autoridades que van a llegar, que pongan el ojo, que le pongan la atención al tema ambiental, sin el tema ambiental no vamos a poder tener un desarrollo económico, no vamos a tener un tema de salud óptimo, no vamos a tener educación, ni turismo.”

Acciones

Hoy, un grupo de aproximadamente 70 personas, entre ellas la secretaria de la Sedesu, el subsecretario de Medio Ambiente Jesús Tesemi Avendaño, la alcaldesa Evangelina Llanes y diversos directores municipales y estatales, participaron en la jornada de saneamiento en los parajes de mayor afluencia como la isla Pata de Toto, Playa de Carreón y El Aparecido, en donde estuvieron recogiendo los restos de basura que los visitantes suelen dejar, como plásticos, botellas de vidrio y desechos de todo tipo, incluyendo prendas de vestir, que representan un daño para el medio ambiente.

La secretaria de Desarrollo Sustentable explicó que además de los trabajos de limpieza, se estarán realizando otras acciones, todas enfocadas a cuidar el medio ambiente y particularmente la bahía.

“Se realizó una donación de más de 200 plantas de mezquite a una comunidad indígena que se encargará de su supervivencia; nos vamos a reunir también con comunidades indígenas que están haciendo acciones para la conservación de la tortuga marina, y de igual manera vamos a estar haciendo una serie de capacitaciones en el tema de conservación y manejo de toda esta área natural protegida, porque hay que decirlo, es una área natural protegida de carácter estatal.”

Sale Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda; es propuesto para dirigir Banxico

Síguenos en