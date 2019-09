Uso de motos y accidentes han rebasado los límites: Blanco

Guasave.- El accidente de un menor de 5 años que resultó lesionado de gravedad al participar en un fuerte choque entre dos motocicletas encendió los focos de alerta de autoridades de Tránsito Municipal, quienes reconocen que estos casos han rebasado los límites.

Aunque se había advertido que este mes iniciarían una campaña preventiva para advertir a los motociclistas que se establecerán multas a quienes transporten más de dos personas en este tipo de unidades, Manuel Blanco Moreno señaló que por cuestiones técnicas no lo han podido comenzar pero que sería a más tardar un mes cuando inicien de lleno con estas sanciones.

“Vamos a tener que tomar medidas enérgicas en ese sentido, a grandes males grandes remedios, ya rebasó el límite de la tolerancia el hecho de no aplicar el reglamento en muchos aspectos que los conductores y la gente desconoce pues”, expresó.

Concientización

Al realizar este tipo de operativos dijo que más que conductores se les va encima la crítica de la sociedad, tal como ha ocurrido con otros operativos como el que han estado aplicando contra los polarizados, donde se ha dicho que incurren en abuso de autoridad, así como cuando se les indica el uso del cinturón.

“Es algo que tenemos contemplado, el polarizado, el cinturón, que no los sancionamos y hasta que empieza a haber un punto de índice de accidentes como está con lo de las motos, tenemos que de alguna manera se nos acaba la tolerancia”, expuso.

Información

Informó que esta semana podrían iniciar la campaña preventiva en la que se le estará diciendo a los conductores de unidades ligeras que los días posteriores será causa de infracción transportar a más de dos personas y también se prohibirá que en ellas tasladen a menores de edad.

“Se mandaron hacer ocho mil volantes para dar esta información a los conductores; calculo que se va dar un mes de información. De alguna manera tiene que servir para inhibir pero ya ves cómo es la gente que hasta que ya los tienes empiezan de alguna manera a cambiar su actitud.”

En contra

El funcionario municipal manifestó que el problema más grave es que los conductores de motocicletas lleguen a afectar a terceras personas o a menores de edad, quienes no son conscientes del riesgo que corren.

“El problema principal es que los niños no tienen defensa definitivamente, en un accidente en moto la reacción que tienes es tratar de controlar la moto, no te vas a agarrar al niño y este queda completamente desprotegido”, expuso.