Usuarios advierten toma de la CFE ante multas excesivas en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Ante la falta de soluciones, y tras acumularse 70 expedientes de personas a los que se les están cobrando multas excesivas por supuestas irregularidades encontradas en el medidor, los usuarios tomarán las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad este martes, en punto de las 10:00 horas, como medida de presión.

Hay casos con multas por casi 200 mil pesos y aunque se acercan a intentar conveniar, la única opción es pagar el total, pese a no haber cometido ninguna irregularidad.

Presión

Desde la semana pasada, Julio Cervantes Camacho, activista social y quien está brindando orientación a los afectados, se instaló en la banqueta de la CFE para recepcionar más casos como los que denunciaron vecinos de diversas comunidades, recabando al menos 70 expedientes.

Tras ver que no se les brinda opciones de negociación alguna, más que el pago del total, pese a que los usuarios aseguran no haber cometido ningún ilícito, tomarán las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad hoy en punto de las 10:00 horas, por lo que llamaron al pueblo guasavense a sumarse a esta manifestación.

“Vamos a tomar las instalaciones de la Comisión, vamos a presionar más fuerte, por eso llamamos a la ciudadanía para que se sume, vamos a cerrar desde el estacionamiento hasta los caeros, porque no hay negociación, no hay soluciones, es la palabra de la CFE contra la del usuario.”

Cervantes Camacho detalló que los inconformes sí están siendo atendidos, pero solo se les pide que abonen una fuerte suma para poder reconectarles el servicio y el resto, pagarlo en un plazo de seis meses, aunque reconoció que sí ha habido casos en los que los usuarios reconocen el delito y ellos sí están pagando el convenio.

Algunas de las multas de la CFE exceden los 200 mil pesos. El Debate

“Qué caso tiene que le digan a una persona que debe 200 mil pesos que tiene que traer 50 mil para que le reconecten la luz y los otros 150 mil pesos le van a dar plazo de 6 meses, cuando el usuario está consciente de que no cometió ninguna irregularidad, no es propuesta que agrade, y que quede claro que hay usuarios que sí reconocen que en su momento movieron los medidores y asumen sus irresponsabilidades y están pagando, pero si uno está consciente de que no cometió ningún delito, porqué tiene que pagar.”

Casos

Dentro de los afectados se encuentran unas vecinas de Las Moras, a quienes les llegaron 135 y 200 mil pesos de multa y aunque aseguran que llevaron evidencias del porqué les llega menos cantidad de luz que hace 10 años, la CFE les pide el pago total de la multa, al señalarlos de modificar el medidor.

También está el caso de Verónica Aceves, del Nuevo Batamote, a quien le llegó una multa por 65 mil pesos y quien, como los demás, tiene meses sin el servicio.

“La verdad es que yo tuve que reconectarme, tengo a una persona muy enferma y necesita nebulizaciones y ocupamos la luz, aquí no hay forma de negociar, quieren todo el dinero, yo gano 120 pesos al día porque trabajo en el campo, no hay forma de pagarles.”

Rafael Vega López está en la misma situación, le llegó una multa por 116 mil pesos y al intentar negociar, le piden 29 mil pesos de abono y mensualidades de 14 mil pesos; el problema es que pide el documento de la multa y le dicen que no lo encuentran.

“Vengo a checar que me den por escrito la multa y no la encuentran, cómo me están cobrando si no encuentran la multa; en mi caso se trajeron el medidor y como a los dos meses fueron y cortaron la luz, vine a arreglar y en un ticket me dieron la cantidad que tengo que pagar, pero nada oficial.”