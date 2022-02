VIDEO. Recolector GOLPEA a hombre que le pidió llevarse basura en Guasave, Sinaloa

Guasave.- Francisco Javier Villanazul Castro denunció ante este medio que fue agredido físicamente por un empleado de Servicios Públicos de Guasave, Sinaloa, asignado a la recolección de basura, solo porque le pidió que se llevaran los desechos de la casa de su vecina, ubicada por la calle Vicente Guerrero.

Comentó que hoy, alrededor de las 9:00 horas, pasó un vehículo recolector y él corrio tras ellos para hacerle el favor a su vecina de que se detuvieran para que se llevaran la basura, la cual ya está acumulada desde hace varios días en ese sector de la colonia Centro.

Ataque

Expresó que cuando detuvo a los trabajadores, les preguntó que si el motivo de que no retiraran los desperdicios de la banqueta se debía a que no les dieron dinero en ese momento, a lo que le respondieron que si a quiénes les daban dinero, con un tono agresivo, y uno de ellos se le fue encima para atacarlo, lo cual quedó grabado en un video.

“Yo les dije que he visto que el hermano de mi vecina les da dinero para que se lleven la basura, y mi mamá también les tiene que dar, y eso los molestó”, aseveró.

Señaló que son personas abusivas, ya que no saben el daño que le ocasionaron en el brazo y la columna tras la agresión, por un problema que él tiene en la cadera.

Foto: Carlos Montoya

Detalló que a pesar de que es el trabajo de ellos el recolectar la basura, no lo hacen si no les dan dinero.

“No sé si sus jefes les pidan dinero, o si es para sus gastos personales, pero se supone que les pagan por eso y no tienen que pedir más para recoger la basura”, resaltó.

Cobro

María Antonieta Villanazul Castro, quien es hermana del afectado, manifestó que a pesar de que le han estado dando dinero a los recolectores de basura para que se la lleven, no lo han hecho.

Declaró que hoy que realizaban su recorrido, hicieron caso omiso a retirar los desechos de las viviendas.

Reveló que a pesar de residir en la colonia Centro, la recolección deja mucho que desear, siendo que en la administración pasada no contaban con un problema tan grave en ese aspecto, pero ahora las cosas han empeorado.

Aseveró que no se habían animado a realizar alguna queja ante ese problema porque consideraban que este gobierno se está acoplando, o si se traían planes para solucionar dicho problema con la recolección, pero con este ataque por parte del trabajador contra su hermano, tiene pensado proceder de manera legal.

Recordó que en una ocasión se percató de que un trabajador estaba discutiendo con su mamá, quien ya es una señora de la tercera edad, solo porque salio a pedirles por favor que se llevaran la basura.

“Mi mamá siempre les da dinero, los vecinos y todos aqui pero ni así se llevan la basura, en una ocacion no quisieron darles dinero y solo por eso no se la llevaron” asevero.

Finalizó diciendo que es injusto que esa clase de personas trabajen en el gobierno, ya que no brindan un trato amable a la sociedad.