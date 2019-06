Van con acciones legales contra bodegueros abusivos

Guasave, Sinaloa.- Lo más importante ahorita para los productores de maíz es que busquen contratar sus cosechas, aun cuando les estén aplicando costos abusivos e inventados con la única finalidad de mermar las ganancias, opinó Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Anapsin.

El líder dijo que después de tener la certidumbre del contrato lo que sigue es un proceso legal contra las acopiadoras que estén incurriendo en estas acciones, que son a todas luces ilegales.

Acciones

“Lo que vamos a hacer es que de momento no tenemos otra alternativa, hay el compromiso de Arturo Puente de que no deben cobrar ni un solo peso adicional; posteriormente vamos a demandar. Ahorita no tenemos alternativa, pero las cosas no se van a quedar así porque hay compromiso por parte de Aserca de que al que menos tienen por qué cobrarle es al productor”.

Por su parte, Alfredo Rosales Gámez, quien es presidente del Comité Municipal Campesino No. 8, dijo que para que las demandas sean una realidad necesitan que el productor no se quede callado y alce la voz para señalar a las acopiadoras abusivas. Dijo que en las oficinas del Comité tienen a disposición de los campesinos el acompañamiento legal, asimismo agregó que tienen ya 12 expedientes.

Abusos

Destacó el caso de la bodega PURP, que ya no reciben maíz aunque lo tengan validado, por lo cual están buscando un reacomodo.

Tenemos alrededor de 100 productores ya con la baja de la PURP, inclusive con el maíz en la bodega, ya les dijeron que buscaran para sacarlo de ahí”.

Indicó que lo que están buscando es la reubicación: “Ya llevamos pasos muy adelantados, nos queda hoy y mañana (ayer y hoy), pero ya con la comunicación que tuvimos con Arturo Puente quedó claro que los van a reubicar en otra bodega con la misma validación. Ahorita vamos a mandar a alguien o nos vamos a ir a Culiacán para efecto de ir con Mújica”.

Reubicación. En la empresa PURP están pidiendo que alrededor de 100 productores vayan por su maíz, aun cuando está validado.

Dijo que el grano se tiene que mover de las bodegas y el costo del flete se los van a cargar a los acopiadores.

Tenemos pláticas con Patrón, nos va a hacer el favor de atendernos y resolver un problema que se tiene y que es muy grave.”

Dijo que son alrededor de 100 hectáreas las que tienen rechazadas en la PURP, lo que representa un mínimo de 10 mil toneladas de grano.

Cervantes Sotelo dijo que habrá acciones legales, pues maíz que está validado fue comprado como libre, “va a haber acciones porque para ellos el objetivo final es fregarse en el productor. Se vino una cascada de problemas, pero afortunadamente lo estamos sacando”.