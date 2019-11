Van por la reasignación de $30 mil millones para el campo

Guasave.- La próxima semana un grupo de productores tanto del sector social como del privado, pertenecientes a distintas organizaciones agrícolas irán al Congreso de la Unión con el fin de manifestarse y buscar una reasignación de 30 mil millones de pesos para el presupuesto al campo, así lo dio a conocer Baltazar Aguila-socho Montoya. El presidente de la AARSP detalló que el próximo lunes se reunirán en Culiacán para definir si será el martes o el miércoles la salida a la Ciudad de México.

Unión

Debido a que el recorte presupuestal que se presentó en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2020 afectará a to-dos los estados donde se practica la agricultura co-mercial, los sinaloenses no serán los únicos que van a protestar en búsqueda de una asignación más justa.

“No vamos solo de Si-naloa, al parecer va también gente de Sonora y de otras regiones donde se practica la agricultura co-mercial. Es que la verdad no nos podemos quedar de brazos cruzados, este presupuesto que pretenden asignar está muy por debajo de las necesidades reales que hay en los sectores donde nosotros producimos, no nos beneficia en nada y al contrario nos deja sin algunos programas muy necesarios.” En el proyecto de Pre-supuesto de Egresos 2020 que fue presentado ante la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone la asignación de 46 mil 253 millones de pesos, con una considerable reducción si se compara con los 65 mil 439 millones de pesos que se asignaron a la Sadaer en el 2019. Los productores solicitaban que el recurso fuera al menos igual que el del 2018, pero por el contrario se redujo en un 30 por ciento.

“Es muy importante que todos estemos muy unidos porque ya hemos comprobado los productores que solo de esta forma es como hemos conseguido que se nos atienda y que nos escuchen.

Como se dice, la unión hace la fuerza.”

Reunión

Aguilasocho Montoya dijo que el pasado lunes 4 de noviembre se reunieron con el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, así como con los diputados locales y el secretario de Agricultura del gobierno del estado, Manuel Tarriba.

“Les agradecimos a ellos su disposición para apoyar al campo y el interés de bajar algunas iniciativas que han propuesto algunos legisladores federales y que no han sido de beneficio para nosotros sino que al contrario, nos mantienen muy preocupados.”