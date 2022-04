Vecinos de El Cerro Cabezón en Guasave exigen un mejor servicio de agua 

Guasave, Sinaloa.- Habitantes de El Cerro Cabezón en Guasave, Sinaloa, señalaron tener problemas con el suministro del agua potable desde hace mucho más de 15 años, y reconoció que desde hace tres administraciones la mayoría optó por dejar de pagar el servicio.

De parte de la Jumapag se envió ayer una brigada integral para mediar la problemática y buscar soluciones, indicó el gerente de la paramunicipal.

El problema

Jorge Luis Romo Romo, habitante del campo pesquero, señaló que el problema es muy añejo y el servicio es pésimo, pues los deja sin agua hasta por más de 15 días seguidos.

Ante la nula solución a la problemática y en forma de reclamo y exigencia, poco a poco los habitantes fueron dejando de pagar el servicio, señaló el vecino.

“La comunidad dejó de pagar el servicio para que la autoridad fuera a resolver, pero de eso han pasado tres administraciones y la situación es completamente la misma, o incluso hasta peor, porque ahora hay casas en las que de plano no les llega nada de agua.”

Romo Romo indicó que hace seis años les indicaron que la falla pudiera estar en la bomba y que entre los vecinos y las cooperativas compraron dicho aparato, que en aquel entonces tuvo un costo aproximado de 70 mil pesos, pero la solución fue momentánea y ahora son más de 600 personas las afectadas.

El habitante del campo pesquero señaló que son aproximadamente el 85 por ciento de los vecinos quienes no están pagando el servicio, y reconoció que la acción no es la correcta, pero destacó que es imposible que se les quiera cobrar por un servicio que no se les brinda, como si se les diera en las mejores condiciones, pues los recibos llegan cargados pese a que más de la mitad del tiempo no cuentan con el vital líquido.

“Sabemos que debemos y no nos negamos a pagar, pero no nos pueden cobrar como si nos dieran el servicio todos los días porque duramos hasta 10 días sin agua y hay algunas casas a las que de plano nunca les llega el suministro y aún así llega el recibo... Queremos llegar a una solución real del problema y a un acuerdo para pagar.”

Respuesta

Tras el hecho de que vecinos impidieron que se les cortara el servicio a varios domicilios con adeudo fuerte, ayer por la mañana, una brigada de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilado de Guasave acudió a la comunidad para tratar de resolver cualquier situación.

Gilberto Leyva Cervantes, gerente de la paramunicipal, informó que en el lugar se tiene un fuerte problema de morosidad demasiado añejo, sin embargo, se envió a dicha comitiva para buscar llegar a acuerdos en beneficio de todos, sin embargo, recalcó que para solucionar las fallas y mejorar el servicio se requiere de recursos y estos se obtienen del pago de los usuarios, por lo que llamó a que regularicen su situación lo mínimo necesario.

El funcionario adelantó además que se tiene proyectada una inversión de alrededor de 1.5 millones de pesos para reubicar unas líneas y con eso eficientar las plantas de donde se les lleva el suministro de agua a El Cerro Cabezón, y que además se hará un estudio integral para ver cómo mejorar las condiciones en las que les llega el vital líquido.