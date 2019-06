Vecinos de El Chaleco impiden diligencia en antena siniestrada

Guasave, Sinaloa.- A dos años y medio de la explosión ocurrida en el sector conocido como El Chaleco, que cobró la vida de una joven, vecinos impiden que agentes del Ministerio Público y representantes de la empresa de telefonía móvil ingresen al predio donde se ubica la antena que presuntamente provocó el accidente, a pesar de contar con una orden girada por un juez estatal.

Familiares de la víctima y vecinos afectados se opusieron bloqueando la puerta de acceso a la antena, argumentando que la investigación por el hecho aún permanece abierta y el ingreso a la antena podría borrar evidencias.

Exigencia. Vecinos y familiares de Iris Cristal, entre ellos sus pequeños hijos, exigieron justicia y una pronta resolución del caso que les regrese su patrimonio.

Bloqueo

Afectados y vecinos de la casa en donde se suscitó la explosión formaron una valla humana para impedir que representantes de la empresa RadioMóvil Dipsa S.A. de C.V. y personal del Ministerio Público dieran cumplimiento a la orden girada por el juez Séptimo de Distrito en Los Mochis, Francisco Pérez Mier, para que la empresa de telefonía móvil tomara posesión del predio en donde se ubica la antena siniestrada en el 2016.

Angélica Valenzuela, una de las vecinas afectadas que perdió su patrimonio familiar a causa de la explosión, enfatizó que es injusto que se den este tipo de órdenes cuando aún se tiene abierta la investigación por lo sucedido, y los afectados permanecen en la espera de que la empresa los indemnice.

“Para qué quiere entrar... Si entra el señor lo vamos a sacar, a usted se lo vamos a permitir como Ministerio Público pero si él entra lo vamos a sacar”, explicaba la mujer, a quien se le unieron los vecinos gritando “¡fuera, fuera, fuera! Queremos justicia, son dos años y medio de corrupción... Queremos solución”.

Por su parte, el agente del Ministerio Público tras retirar la cinta que mantenía aislada la vivienda, cuestionaba a una de las afectadas en particular si lo dejaría culminar la diligencia, a lo que respondían todos los vecinos a gritos que no.

Intento. El personal del Ministerio Público retira la cinta de seguridad que mantenía aislada la vivienda en donde se registró la explosión en el 2016.

Tras un altercado entre los habitantes del sector y el agente del Ministerio Público, y ante la negativa de retirarse de la entrada al lugar, pese a la presencia de al menos dos patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los representantes de la empresa de telefonía móvil y el personal de la Fiscalía General del Estado se retiraron de la vivienda sin darle cumplimiento a la orden.

Los vecinos temen que la empresa lo que está buscando al ingresar de nuevo al lugar en donde aún permanecen las evidencias tal y como quedaron tras la explosión, es habilitar de nuevo la antena.

“Quieren volverla a poner, qué es eso, nosotros no lo vamos a permitir, queremos justicia y queremos apoyo, que la empresa nos dé la cara, que acepte su responsabilidad y que dé lo justo por lo sucedido a estos niños”, señaló Rosa Elena Verdugo Villanazul, mamá de la víctima.

Seguridad. Los representantes de la empresa y el personal de la Fiscalía se hicieron acompañar de por lo menos dos patrullas de la Policía Municipal.

Gritos de justicia

Horas antes de que se hicieran presentes los elementos de la Fiscalía, la madre de Iris Cristal Armenta, quien perdiera la vida en la explosión, así como la mamá de Joel León y dos de los tres hijos del matrimonio, exigieron justicia entre lágrimas y gritos.

“Esto no es justo, los niños sufren en silencio, perdieron a su mamá, perdieron su casa, mi yerno trabaja a sol y sombra para poder sacar adelante a sus hijos; a mí como madre me duele, yo perdí a mi hija y mis nietos ahora también están sin su padre, esto es un dolor que no se compara con nada, perder a un hijo es lo máximo de soportar y más como ella perdió la vida, por una méndiga antena. Los niños sufren porque les hace falta su madre”, gritaba entre lágrimas la mamá de Iris.

Por su parte, Marisela Limón, madre de Joel León, pidió que las autoridades estatales y federales pusieran atención al caso, pues son dos años y medio de dolor y de injusticias para sus tres nietos.