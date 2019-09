Vecinos de El Chaleco tienen 33 meses en incertidumbre por caso de antena

Guasave, Sinaloa.- Por cuarta ocasión, se citó al personal del Ministerio Público y a los representantes de la empresa Radiomóvil Dipsa en la casa siniestrada del sector conocido como El Chaleco, con el objetivo de cumplimentar la orden de ingreso que girara un juez estatal a favor de dicha empresa de telefonía; sin embargo, una vez más no se llevó a cabo el acto.

Uno de los afectados manifestó que siguen viviendo en la incertidumbre a 33 meses de ocurrido el siniestro, pues continúan sin respuesta sobre el caso.

Diligencia sin cumplir

Claudio Norzagaray León, vecino afectado de la explosión ocurrida en el mencionado sector, señaló que es la cuarta ocasión en la que arriba personal del Ministerio Público, pero el personal de la empresa de telefonía no llega.

Norzagaray León señaló que desconocen las razones por las cuales quieren ingresar, pues para poder echar a andar la antena se requiere de muchas cosas y protocolos, por lo que no piensan que ese sea el objetivo real y temen que al estar dentro del lugar, se ‘agarren’ de algo para desviar las investigaciones.

Estamos creyendo que no es para darles la posesión, por algo vienen. Tenemos miedo de que ellos vean algo o busquen algo de donde agarrarse, porque para poder echar a andar esta antena se requieren muchas cosas más.”

El vecino hizo énfasis en el hecho de que el año que entra finaliza el contrato de arrendamiento, por lo que podría ser ese el interés. “El contrato de arrendamiento tiene vencimiento el próximo año, en el 2020, entonces quizá sea ese el interés, aunque no sabemos cómo contratan, cómo están enlazados.”

Incertidumbre

Norzagaray León, quien perdió su vivienda a causa de la explosión, dijo que todos los vecinos viven en la incertidumbre, pues a 33 meses de ocurrido el hecho y tras tres peritajes realizados, siguen sin respuesta.

El habitante de El Chaleco recalcó que el tercer peritaje se realizó a petición de ellos hacia el gobernador del estado, quien primero les señaló que no había gente capacitada en la materia en todo el país, por lo que los vecinos se dieron a la tarea de localizar a los especialistas; una vez realizado el contacto, las autoridades estatales les dijeron que no contaban con los recursos para dicho dictamen, por lo que ellos mismos pagaron la cantidad de 20 mil pesos.

Añadió que el dictamen de dicho peritaje ya está listo y que la carpeta está elaborada, sin embargo, no hay disponibilidad por parte del Ministerio Público para dar el siguiente paso y el caso continúa estancado.

Norzagaray León detalló que tanto él como los demás vecinos afectados, sienten que existe algún tipo de confabulación entre las autoridades de la PGR y la empresa propietaria de la antena.

Por lo que estamos viendo hay una confabulación, porque lo que veo es que nadie le quiere entrar al toro. Ellos (la empresa) nunca han gastado ni un cinco, al final de cuentas las autoridades les han hecho la chamba porque ellos están colgados en un dictamen de PGR.”

Responsabilidad

Los vecinos comentaron que es evidente que la Procuraduría y la empresa involucrada le están apostando a que se van cansar de luchar, por lo que han tomado la determinación de ya no bloquear el acceso cuando el personal del Ministerio Público quiera ingresar, pero aclararon que los responsabilizarán de cualquier cosa que les suceda de ese momento en adelante.

“Le apuestan a que nos cansemos, vean las caras de tristeza. Mi esposa no está, le llegó una cuestión restrictiva y no se puede acercar; ella que es una de las víctimas directas y afectadas directas, está restringida para venir a luchar. Pero no es justo porque tenemos personas mayores, estamos viviendo una angustia y quién ve eso, dónde está la justicia. Nosotros ya no vamos a impedir la justicia, vamos a abrirles, pero vamos a hacer responsables a los que entren ahí de lo que suceda en adelante.”