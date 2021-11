Vecinos de Guasave frenan construcción privada en área verde

Guasave, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Miguel Leyson Pérez de Guasave enfrentaron a un particular cuando pretendía iniciar trabajos de construcción en el área verde, que a decir de ellos mismos, el municipio les donó para la colonia.

Señalaron que acudirán de inmediato con las nuevas autoridades, pues el particular les indicó que se le permitió una parte del terreno si a cambio construye unos baños públicos.

Luz María Estrada, vecina de la colonia, señaló que ayer por la mañana se dieron cuenta de que un particular ingresó maquinaria a lo que ellos llaman el área verde de la colonia, por lo que lo enfrentaron para cuestionarle lo que pretendía hacer, pues aseguran que ese terreno se les donó para la creación de un espacio recreativo.

“Es un particular que metió máquinas y todo para construir según unos departamentos, pero ese terreno es el área verde de la colonia y no permitimos que siguiera trabajando. Yo le pedí que parara en lo que solucionamos las cosas, porque no es justo que nos quiten ese espacio por el que nosotros hemos luchado durante 21 años”.

La vecina comenta que la persona les indicó que le habían autorizado ampliar la construcción hacia el terreno a cambio de que construyera unos baños públicos, pero la respuesta no les convenció, pues las autoridades municipales anteriores les habían mencionado que en ese lugar se iba a construir un parque con todo y sanitarios.

“La administración que salió vino y midió, nos dijeron que nos iban a construir un parque con todo, un espacio bien, porque nosotros hemos pedido desde hace más de 20 años que nos habiliten esta área, pero no pasó nada, ni siquiera vinieron a limpiar después”.

Luz María argumentó que el lugar es muy utilizado por los niños y por personas vecinas que acuden a hacer ejercicio, incluso lo poco que se tiene limpio en el terreno ha sido porque ellos mismos han habilitado el lugar.

“Nosotros le hemos invertido tiempo y esfuerzo, lo limpiamos, pusimos una red para voli, unos columpios, algunas llantas en las que juegan los niños, no es justo que se quieran adueñar”.

La mujer y el resto de los vecinos enfatizaron que acudirán a las autoridades competentes para ver qué está sucediendo, pues tienen un mapa brindado por las mismas autoridades, en donde se delimita esa zona como área verde. Nos estamos poniendo de acuerdo para ir ahora con las nuevas autoridades, para ver qué está pasando, porque sabemos que esa área es la que corresponde a lo que ellos dieron a la colonia para ese espacio”.