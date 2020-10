Vecinos de Guerrero y Noris piden freno a los informales en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Un grupo de ciudadanos que tienen sus domicilios entre la avenida Vicente Guerrero y la calle Teófilo Noris en Guasave, hicieron llegar una carta a esta redacción, misma que también fue entregada a la Presidencia Municipal, para exigir que se frene la instalación de puestos informales en el sector.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por los colonos ellos no están de acuerdo con que la calle se convierta en un “mercado”, pues además de que esto les produce sensación de inseguridad al aumentar la afluencia de personas, y con ello los riesgos de Covid-19, dejan también mucha basura.

Inconformidad

La carta denuncia está firmada por 17 colonos, quienes se dicen inconformes ante la falta de regularización por parte de las autoridades.

Sostienen que en dichas vialidades predominan los consultorios médicos, laboratorios, hospitales, la Casa de la Cultura, así como casas-habitación.

No estamos de acuerdo en convertir la calle en un mercado, con todos los problemas que esto acarrea, la basura que dejan y el riesgo de contagio, les pedimos por favor que regresen las cosas a la normalidad”, se lee en la misiva.

Denuncia

El problema por la presencia de los ambulantes se acrecentó hace unos meses, sin embargo a pesar de que la carta solicitud en la que piden la intervención del gobierno municipal, fue recibida en Presidencia desde el pasado 11 de agosto, a la fecha las acciones para revertir este hecho no se han apreciado.

Uno de los denunciantes comentó que él y su esposa son una pareja de adultos mayores, ambos sufren de insomnio y les cuesta dormir, cuando lo consiguen algunas camionetas de las que instalan su venta, llegan entre las 4:00 y 5:00 horas. “Si se instalaran en el Mercado no molestarían a nadie porque allá no hay casas, consultorios, ni hospitales.” Además señalan que a causa de que los vendedores acaparan el espacio en la calle, no hay lugar para que se estacionen los pacientes de los consultorios ni hospitales. “Dejan mucha basura y tapan la pasada por la banqueta.”

Por otra parte, manifiestan que ya han surgido pleitos entre los vendedores, situación que consideran peligrosa e insegura. “Hacen sus necesidades en la calle y apesta a pipí, además cada vez son más.”

Exigen que Vía Pública haga algo al respecto.