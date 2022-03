Vecinos de Leyva Solano, Guasave, estallan por derrame de aguas negras

Guasave, Sinaloa.- Cansados de vivir entre aguas negras y de no poder realizar ni sus hábitos de higiene ni las labores domésticas, una comitiva de vecinos de Gabriel Leyva Solano acudió al Ayuntamiento de Guasave para manifestar su inconformidad y exigir solución a un problema que tiene más de un año.

Los quejosos indicaron que son alrededor de 40 familias las afectadas, y algunas ya tienen daños materiales por la humedad en varias viviendas.

Denuncia

Karina Urías, una de las afectadas, comentó que desde la administración anterior se inauguró la obra, pero nunca funcionó bien, teniendo problemas fuertes de derrames de aguas negras desde que empezó, pero en los últimos días, la situación ha empeorado, pues las pestilentes aguas les están brotando incluso por la ducha y varios de los habitantes de la calle Ramón Corona, entre Mariano Escobedo y calle Nueve, tienen sus patios inundados.

Explicó que ya habían acudido a denunciar la situación y que acudieron a atender el problema, pero los trabajos realizados no sirvieron de nada y el problema sigue.

“Ahora que disque arreglaron no arreglaron como debe de ser, el tubo estaba caído y le faltaba una parte, le pusieron un parche nada más, quemaron el tubo y lo ensamblaron en otro en igual de poner otro tubo que llegara hasta la tubería principal, a qué juega la constructora que hizo esto.”

Añadió que para lavar su ropa, e incluso para bañarse, ella y su familia tienen que salirse a otro poblado para hacerlo y que no se les inunde el patio, pero hay vecinos que no pueden hacer eso y ya no saben qué hacer.

Vecinos de Leyva Solano, Guasave, estallan por aguas negras | Foto: Vicente Guerrero/ Debate

Por su parte Perla Norzagaray comentó que afuera de la casa en la que habita su papá se hizo un socavón debido a la humedad o al problema que se tiene y aunque se supone que ya se reparó, ya se está formando de nuevo, además de que la humedad de las aguas negras ya le está dañando varias paredes.

“Las paredes están muy humedecidas, las aguas negras me salen por la ducha, enfrente de mi casa que es donde tengo el registro se está haciendo otra vez el socavón y puede ser peligroso, incluso han caído carros ahí y necesitamos que se nos resuelva esta situación porque no podemos seguir viviendo así, entre las aguas negras, nos afecta la salud y nos está afectando ya en la infraestructura de las casas.”

Atención

Los manifestantes fueron atendidos por personal de Obras y Servicios Públicos y de la Jumapag, quienes les aseguraron que la denuncia sería atendida de manera inmediata.