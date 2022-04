Vecinos de colonia San Fernando se manifiestan en la Jumapag por fuga de aguas negras

Sinaloa.- Tras haber llegado al acuerdo la semana pasada con las autoridades de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) para que se le diera atención y solución al problema de fuga de aguas negras que presentan en la colonia San Fernando, vecinos se manifestaron ayer en la paramunicipal, porque no les han arreglado nada.

Los residentes de ese sector señalaron que al darle largas de nuevo a la resolución de esa falla, se verán obligados a manifestarse ahora en el Ayuntamiento, pues quieren que las autoridades les cumplan con los acuerdos que tenían.

Frustración

Rosa Elena Meza Flores, quien es una de las afectadas, comentó que al ver el incumplimiento en la atención al problema por parte de las autoridades, optó por comunicarse a la Jumapag para pedir información de cuándo acudiría el equipo a reparar la fuga.

“Al comunicarme me dijeron que el ingeniero Chuy López, con quien habíamos hablado y llegado al acuerdo de que se repararía el problema, salió de vacaciones, por lo que no entendemos por qué mienten diciendo que se solucionará, si no se hará nada”, lamentó.

También señaló que el problema continúa empeorando, y es por eso que optaron en ir a manifestarse a las instalaciones de la Junta de Agua, para ver qué respuesta les darían y qué solución les ofrecían.

Destacó que en caso de que no se cumpla con el acuerdo de solución al que se llegó desde la semana pasada, se estarán manifestando en el Ayuntamiento para solicitarle al presidente municipal que los atienda y apoye para agilizar la atención.

Brenda Brambila indicó que se estarán moviendo para que se les dé una solución lo más pronto posible, debido a que buscan prevenir el verse afectados con la temporada de lluvias, la cual está muy próxima.

“Ahí se hace una laguna cada año, imagínense una laguna con el agua de lluvia, más las aguas negras que ya están encharcadas, nos irá muy mal, aparte es un foco de infección grande”, resaltó la afectada.

Aseveró que la última opción para ellos es el ir con el alcalde, por lo que esperan que las autoridades de Jumapag les solucionen el problema antes de llegar a esa instancia.

Externó que año con año es el mismo problema de fuga de aguas negras, el cual empeora con el tiempo y de una manera muy rápida.

Atención

Fausto Camacho, quien cubre al gerente técnico, atendió a los manifestantes en la Jumapag, además comentó que se ha estado buscando el material y la maquinaria para solucionar el problema, pero que era probable iniciar con la atención a la falla ayer por la tarde, solo era cuestión de esperar a que llegara la brigada que se encontraba en San José de La Brecha para proceder con la atención del problema de aguas negras en la colonia San Fernando.