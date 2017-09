Vecinos de la 6 de Enero se inconforman por antena

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de la colonia 6 de Enero están inconformes porque hace días iniciaron la instalación de una antena elevada y temen que pudiera haber repercusiones en su salud.

La infraestructura fue levantada en un terreno que presumen fue rentado para este fin, ubicado entre el callejón Doctor Brown, en las riberas del río Sinaloa.

Inconformidad

José Pedro Pillado Román, habitante de este sector, dijo desconocer si para la edificación de esta antena la empresa responsable haya tramitado algún permiso ante las autoridades competentes, por lo que solicitó a quien corresponda hacer una revisión.

“Los vecinos de aquí del barrio estamos preocupados por la antena que se está instalando ahí, no estamos en contra de la empresa ni en contra del dueño del terreno que lo rentó, nosotros lo que queremos saber es si no hay riesgo ahí, si eso no puede generar una epidemia o si no hay riesgo de que una avioneta que vaya venir muy bajita vaya a fallar ahí y puede pasar una desgracia”, expuso.

Temor

Mencionó que su vivienda está a unos cuantos metros de dicha estructura, a la cual acude los fines de semana, y que hace unos días al regresar se percató de dicha instalación.

“No sé si es algo clandestino, si tiene el permiso correspondiente o no contó con la anuencia de los vecinos, porque eso es algo que lleva mucho trámite”, señaló.

Tras la explosión ocurrida el 5 de diciembre del 2016 en el sector El Chaleco, donde una familia resultó directamente afectada, la ciudadanía ha sentido mayor temor ante posibles efectos que pudieran causar estos aparatos, por lo que en la colonia 6 de enero solicitan que se haga una revisión para ver si se tiene el permiso correspondiente.