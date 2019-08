Vecinos de la San Fernando amenazan con bloquear el Millán

Guasave, Sinaloa.- Un olor nauseabundo, mezcla de drenaje sanitario con desperdicios de mariscos, es el que tienen que soportar día con día los vecinos de la colonia San Fernando.

Cansados de la falta de soluciones por parte de las autoridades municipales y de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado señalan que hoy bloquearán el bulevar Juan S. Millán si no obtienen respuestas.

Para colmo. Hay también una congeladora de mariscos y con los desperdicios del local que se mezclan con el olor de drenaje la situación es peor.

Hartazgo

La problemática que aqueja a ese sector no es desconocida para los mandatarios, y es que aseguran que en reiteradas ocasiones han acudido ante el área técnica de la Jumapag en busca de soluciones, sin embargo solo han ob-tenido negativas, bajo el argumento de que la paramunicipal no tiene recursos para la obra de rehabilitación que cuesta un millón y medio de pesos.

De acuerdo con lo manifestado por los denunciantes el problema se ha intensificado después de las últimas lluvias de este mes.

“Es una situación insostenible, la verdad es que esto no es vida, no estamos pidiendo nada que no merezcamos, es una cuestión de respuesta al pago de un servicio, aquí todos los vecinos que estamos exigiendo solución somos ciudadanos que pagamos mes con mes nuestro recibo de agua, ahí viene un concepto que es por el pago de drenaje y saneamiento de la red, ¿pero cuál saneamiento?, si aquí lo que vivimos es un calvario.”

Elena Meza, quien es una de las afectadas, señaló que la semana pasada acudió a la Jumapag a denunciar la problemática por enésima vez, sin embargo Alejandra Valdez, quien es la gerente ténica de la Junta, le dijo que por el momento no tienen el recurso que se necesita.

Enojo. Hay vecinos que tienen el agua negra en el patio de sus casas, incluso al-gunos acusan que por los baños se mete el pestilente líquido.

Nos dicen que esto sucede porque hay un problema a la altura del Péimbert, por el Romualdo Ruiz Payán, que ahí se derrocó una parte del drenaje sanitario, pero que para repararlo se necesita un millón y medio de pesos y que ahorita no tienen. Está bien que las condiciones de la Junta no sean las mejores pero nosotros estamos pagando un servicio, no sabemos de qué manera pero a ellos lo que les toca es cumplir con su parte.”

Radicalización

El olvido del que ha sido objeto ese sector de la ciudad es perceptible tanto en el estado de las calles (sin pavimentar y repletas de baches), solares llenos de monte que colindan con viviendas ocupadas por familias, una recicladora que es nido de ratas y más alimañas, sin embargo el problema mayor y más insoportable es sin duda el del drenaje.

Salud. Según denunciaron algunos de los colonos hay quienes han tenido ya afectaciones en la salud por la convivencia con el foco de infección.

Hoy en horario por confirmar los vecinos se reunirán para bloquear el bulevar Juan S. Millán que queda a pocos metros de la colonia.