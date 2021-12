Vecinos del Brown de Guasave señalan que ha faltado voluntad para dar solución de raíz

Guasave, Sinaloa.- La falta de voluntad de los gobiernos del municipio de Guasave para arreglar el derrame de aguas negras en la 6 de Enero que ha brotado por la avenida Benigno Valenzuela, y callejón Brown, y trastoca en otras colonias, ha sido el principal problema, señalan los vecinos afectados, quienes hacen un llamado a la actual administración para que se dé una solución de fondo.

En la actualidad el brote está mesurado comparado con años atrás, pero no deja de ser un problema de salud vigente. Ciudadanos hartos consideraron que a la problemática se le suma la irresponsabilidad de aquellos que se conectan en la ilegalidad y quienes con objetos y prendas tapan la tubería, pero insisten en que la autoridad es quien debe actuar y dar una solución.

Amas de casa externaron que denuncias han hecho por décadas y la solución al problema ha sido la promesa de campaña de docenas de políticos que hasta hoy han incumplido. María Verdugo denunció que han logrado con algunos presidentes municipales que se atienda el problema, pero solo fue momentáneo y era cuestión de días o semanas para que resurgiera y en ocasiones con mayor fluidez al grado de inundar el callejón.

Los colonos se dijeron conscientes de que es un trabajo arduo de tuberías, descargas y que se requiere de miles de pesos, pero señalan que el precio que pudiera pagar el gobierno es nada con la pesadez que ha sido para quienes día y noche viven respirando la pestilencia y en contacto con el agua contaminada, situación que ha causado estragos de salud, en específico de niños, al presentar problemas estomacales, en la piel, y constante infección en los ojos.

Argumentaron que los derrames no es un problema exclusivo de la Benigno Valenzuela, sino de Guasave en general, pero lo que sí resaltan es que es de los sectores con un problema de derrame constante que no ha habido el interés de arreglarlo. Agregaron que en otras colonias y comunidades al denunciar dan soluciones y en este caso suman años. Esmeralda Pérez, otra vecina que transitaba por la zona donde se mantiene el fétido olor, dijo que este no cesa de día ni de noche, y que con el calor se intensifica el problema.