Vecinos del sector Unión de Colonos de Guasave solicitan que se instale alumbrado público

Guasave, Sinaloa.- Roberto Acosta, de la colonia Unión de Colonos de Guasave, señaló que no cuentan con alumbrado público en esa zona, lo cual es molesto para los residentes del lugar debido a que por las noches se quedan a oscuras.

“Es justo y necesario que coloquen lámparas, ya que es esencial poder contar con alumbrado público para no quedar a oscuras por las noches”, resaltó.

El quejoso expresó que es importante que se les dé una rápida atención, ya que por las noches no se sienten seguros debido a que el transitar por las calles es peligroso para mujeres y niños, porque no saben con qué se pueden encontrar o qué les pueda pasar.

“Uno no se siente seguro al mandar al niño a la tienda porque está a oscuras y algo les puede pasar, imagínese que una persona que no esté bien de sus facultades mentales les haga daño, o bien a una mujer, pues no hay seguridad como para estar confiados por estar sin luz, aparte se pueden meter a robar a las casas o incluso asaltar”, indicó Roberto Acosta.

De igual manera el vecino de la Unión de Colonos comentó que así como él hay más vecinos que se quejan del mismo problema de falta de alumbrado público, por lo que piden una rápida solución a ese tema, antes de que ocurra un incidente por ello.

