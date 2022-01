Vecinos denuncian a perro bravo en Guasave; ha atacado tres veces a su dueño

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Centro de Guasave, Sinaloa, reportaron a un perro que ha atacado en más de dos ocasiones a su dueño, quien es un adulto de aproximadamente 80 años de edad y quien vive solo, y como el animal anda suelto, temen que los agreda a ellos también.

Señalan que hace cuatro días el can atacó al dueño por segunda ocasión y ayer lo agredió de nueva cuenta, pero también ha intentado morder a las personas que acostumbran a transitar por esa zona, entre ellos a quienes recogen la basura.

Suceso

Martín Moreno mencionó que el problema se encuentra por la calle Cuauhtémoc, entre Benigno Valenzuela y Antonio Norzagaray, y al momento que sucedió el ataque del perro se llamó a la Policía Municipal, y ellos quedaron en hacer un reporte con Protección Civil, pero al parecer no se hizo, debido a que no se contó con la visita de nadie.

De igual manera señaló que hicieron acto de presencia personas que son protectoras de animales y quisieron llevarse al perro en una jaula, pero les fue imposible hacerlo entrar.

También dijo que el dueño del animal no encuentra la manera de deshacerse de él, ya que lo ha atacado en repetidas ocasiones y por temor a su seguridad solicita que lo apoyen retirándolo de su propiedad.

Detalló que se sabe que el can se crió amarrado y en una de las veces en la que lo quiso amarrar, hace cuatro días, de nueva cuenta el perro lo agredió.

“El señor nos dijo que lo traía en el suelo, que casi lo mataba”, reveló. Destacó que ayer, cuando lo ataco de nuevo, recibió el apoyo de uno de sus vecinos y de un joven que iba pasando por el lugar para poder quitarle al animal de encima.

Preocupación

El vecino externó que es un peligro el que se encuentre el can viviendo ahí, ya que la mejor opción es que se lo lleven, pues es un peligro para la gente, sobre todo los niños que pasan por ese sitio.

“Si muerde a su dueño no me imagino de qué manera atacará a otras personas o a un niño que no conoce, es un peligro y puede hasta matar a alguien”, expresó.

Reconoció que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque es un animal peligroso, ya que también ha atacado a recolectores de basura y a jóvenes que transitan por la zona.

María Clara Hernández manifestó que ella pasa por ahí todos los días y se siente insegura al saber que el perro está ahí y en algún momento la podría atacar.

El que se sepa esto es una inseguridad para todos, nadie podrá transitar cómodo y confiado por ese lugar, si no se hace algo al respecto. “Se tiene que hacer algo para evitar que el perro ataque a más personas,” finalizó.