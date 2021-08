Vecinos denuncian derrames en calles de Juan José Ríos en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de Juan José Ríos en Guasave denunciaron públicamente el problema de derrame de aguas negras que se registra en las calles 4, 5 y 6, así como la necesidad de acelerar la obra del drenaje sanitario, la cual a su consideración no se ha logrado avanzar.

Armida Flores, una de las afectadas, externó que las calles en mención tienen más de tres meses reportando problemas con el drenaje y no han logrado que se les dé una solución, pese a reportarlo a Jumapag constantemente.

Se estima que el drenaje en algunos puntos de la comunidad tenga alrededor de 40 años, por lo que está obsoleto e incluso en algunos puntos la tubería ha desaparecido y eso provoca los estancamientos de agua, situación en la que se han hecho cambios y a decir de la autoridad local se ha trabajado en la segunda etapa del nuevo drenaje y está por continuarse con la tercera etapa, así lo informó ayer la gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag), Alejandra Valdez.

El síndico Valentín García Blanco declaró que se les reportó y se lo hicieron saber a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave y se comprometieron a trabajar y priorizar las acciones en la calle 5, calle San Francisco y Japaraqui, una vez que se concluyeran las labores en la calle 13, donde también se reportó un desperfecto.

“Este drenaje es demasiado viejo, yo pienso que ese drenaje debe tener arriba de 40 años. Ya viene la otra obra en camino y ahora se van a resolver muchos problemas de los que nos están aquejando en Juan José Ríos”.

El funcionario dijo que se realizaron trabajos de destaponamiento por la calle 6 y Rincón, donde se solicitó el apoyo del Vactor, equipo que no tienen y dependen de Guasave para poder darle el servicio a la gente. “Nosotros le pedimos a la gente que no se desespere porque ya viene la obra, y a lo mejor si no se resuelve todo en su totalidad va ser algo”.