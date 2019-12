Vecinos liberan paso en el San Joachín por cuenta propia

Guasave, Sinaloa.- Cansados de los incumplimientos que se tienen por parte de la Dirección de Obras Públicas del municipio y también por las afectaciones que han sufrido desde hace años, vecinos de la colonia Jardines del Sol abrieron el pase por el bulevar San Joachín por cuenta propia, a pesar de que autoridades municipales acudieron al lugar y les dijeron, de nueva cuenta, que se les abriría un acceso alterno.

Galia Miranda, una de las vecinas afectadas, señaló que anteriormente la Dirección de Obras Públicas les había prometido abrir un camino alterno pero no les cumplió y ante la desesperación decidieron meter maquinaria para que removieran la tierra y los escombros que bloqueaban la conexión de la calle Crisantemos con el bulevar San Joachín.

“Nos dijeron que nos iban a poner un acceso bien y lo único que están haciendo es un caminito, pero es un peligro total y que ahí si queríamos con eso nos conformáramos, pero como no cumplieron, nosotros metimos maquinaria, pagamos nosotros con ayuda de todos los de la colonia para limpiar y liberar el acceso; vinieron ellos también y dijeron que se iba a hablar a Culiacán con la constructora para ver esto, pero por mientras nosotros abrimos.”

Yolanda Graciano señaló que las autoridades municipales hasta que vieron que estaban abriendo el acceso se pusieron a trabajar en el camino alterno.

Hasta ahorita que nos miraron que iba en serio y fue cuando se pusieron ellos a abrir el otro acceso. Nosotros no estamos deteniendo la obra, ni atrasando los trabajos, esto que hicimos no afecta, pero ellos dicen que sí, lo que pasa es que no querían abrir hasta entregar la obra pero falta muchísimo tiempo y no vamos a estar nosotros así batallando hasta entonces.”