Vecinos se quejan de basurero clandestino en la colonia Lomas del Mar de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Lomas del Mar de Guasave se quejaron por un terreno baldío ubicado por el dren Morales y calle Orión, que se utiliza como basurero clandestino, ya que arrojan desechos y en ocasiones hasta los queman en la madrugada.

Mónica Soto señaló que todos los días los vecinos se turnan para vigilar que no estén tirando basura las personas que pasan por dicha calle, inclusive ya tienen señalamientos de no tirar desperdicios, pero la gente aún no hace caso, esto debido a que las autoridades no aplican las sanciones como es debido y siguen tirando y quemando basura en terrenos que están abandonados, o simplemente por ser baldíos.

Destacó que ya se han hecho reportes a las autoridades correspondientes para que tomen parte en esto y limpien los basureros clandestinos, como el que ellos reportan.

“Todos los días vigilamos, y es imposible estar las 24 horas del día, así que en la noche aprovechan para venir a tirar la basura, no se les hace suficiente con el mal olor del drenaje que ya tenemos por el dren San Joachín, que ahora también nos tienen a todos infestados de ese mal aroma de los desechos, por eso le pido a las autoridades que hagan algo”, asentó Mónica Soto.

