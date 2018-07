Vecinos truenan contra Jumapag por fuga de drenaje

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de la calle Zihuatanejo, en la colonia Lomas del Mar, denunciaron su molestia contra las autoridades de la Jumapag debido a que desde hace 20 días aproximadamente tienen la presencia de una megafuga de aguas negras que afecta a toda una cuadra.

Mariana Cervantes, una de las denunciantes, explicó que la molestia se ha incrementado debido a que aunque han realizado las denuncias ante la paramunicipal, a su juicio éstos han sido incompetentes, pues no han dado solución al problema.

Atención

Resaltó que aunque han acudido a los llamados el flujo no disminuye, por el contrario, cada día alcanza mayor dimensión la laguna que se ha formado en el sector.

Sí nos han atendido cuanto a que vienen los trabajadores y hacen algunas actividades, pero la verdad es que ya estamos desesperados porque no se ve que resuelvan, como te digo, al contrario, cada día se hace más grande la laguna que se ha formado y ya casi rebasa la cuadra de extensión”.

Afectación

Aunado a las molestias que genera para las decenas de familias que habitan en la zona aledaña a la fuga se encuentra también la primaria Genaro Estrada, por lo que solicitan encarecidamente a las autoridades que solucionen el problema antes del regreso a clases.

“Cuando regresen a clases va a ser peor, porque es mucho el tráfico tanto de niños y personas a pie como de carros que hay por esta zona, además es un riesgo para tanto niño”, puntualizó.

Preocupación

Ante las altas temperaturas el mal olor se incrementa, por lo que se dificulta mantenerse fuera de los hogares, sobre todo por las tardes; señalan también que temen que las condiciones favorezcan al desarrollo de enfermedades virales, que expongan a quienes conviven de cerca con el pestilente líquido.

No estamos dispuestos a esperar a que nos enfermemos para que nos hagan caso, pedimos a las autoridades que resuelvan con las mismas ganas y con la puntualidad con las que vienen y dejan el recibo de agua.”

Los vecinos manifestaron que no dudarán en emprender acciones más duras en caso de que no vean respuesta a la solicitud, por lo que no descartan realizar una manifestación.