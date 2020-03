Veíamos venir reprobación de cuenta pública: tesorero de Guasave

Culiacán, Sinaloa.- Ante la reprobatoria de las cuentas públicas de Guasave del ejercicio fiscal 2018, el tesorero de la comuna, Joel Quintero, señaló que al ser acumulativo todas las observaciones no solventadas de las administradores pasadas quedan a la presente, por lo que dicho resultado se veía venir, teniendo como antecedente que la administración que presidió Diana Armenta entregó un Ayuntamiento desmantelado, sin recursos y en crisis.

“Era algo que veíamos venir, nosotros teníamos una radiografía, teníamos un diagnóstico muy preciso en qué estado íbamos a encontrar al municipio y por eso estamos ahorita equipando, desendeudando y nos acaban de mejorar la calificación crediticia de la deuda.”

Sin reporte

Aclaró que si acaso les tocan dos meses de dicho ejercicio y en esos periodos todo estuvo perfectamente mal, “tan mal estuvo que dejaron las cuentas vacías, dejaron desequipado el Ayuntamiento, el sindicato nos hizo amagos de huelga, PASA suspendió el servicio, no dejaron recursos para el pago de aguinaldos”.

Señaló que hasta la fecha la Auditoría Superior de la Federación ni la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado les ha turnado nada de forma oficial, ni el pliego petitorio de las observaciones.

“Yo no tengo aún el documento, simplemente supe de una información cuya fuente fue el Congreso del Estado y a nosotras no nos han turnado nada oficialmente. No nos ha llegado el pliego de las observaciones, ni de la Auditoría Superior de la Federación ni del Congreso del Estado.”

Avance

Señaló que sera cuestión de esperar y dejar transcurrir el tiempo que tiene la Auditoría y el Congreso, pero para el ejercicio del 2019, que es el que a la presidenta Aurelia Leal le corresponde.

Se va a auditar apenas a partir del segundo trimestre del 2020 y entregarán mejores resultados al salir del endeudamiento que se venía arrastrando, y pasaron de estar en el semáforo de endeudamiento del SAT de rojo a ámbar y ahorita ya a verde, lo que implica que se entregará un mejor municipio al cierre de la administración.

“Pasamos en el semáforo de adeudo del SAT de estar en rojo, a ámbar y de ámbar a verde, eso quiere decir que nuestra capacidad de endeudamiento hoy es plena, todas estas son mejoras sustanciales y pensamos que vamos a entregar un mejor municipio al cierre de la administración.”